Как перенести изображение на ткань

Вот уже несколько лет в моде одежда с рисунком в виде вышивки, и если в вашем гардеробе, есть такие вещи, считайте, что вы в модном тренде. А если нет, то стоит задуматься, но не обязательно бежать за покупками, следует внимательно просмотреть вещи, которые у вас есть.



Однотонные — в одну сторону, в цветочек, клеточку и тому подобное – в другую сторону. Ведь на все вещи без рисунка его можно нанести. Сделать это очень просто, обращайтесь в АБВ-Принт швейно печатное производство — и вы современны и модны.

Мода капризная и ветреная красавица, сегодня нравится одно, а завтра уже совсем другое. Смена стилей, фасонов, цветов, принтов, техник декорирования одежды происходит так быстро и непредсказуемо, что просто голова идет кругом.

Если же вас обуревает желание быть эксклюзивным и неповторимым, то можно и самим заняться хенд мейдом.

Как можно перенести рисунок на ткань

Существует много способов переноса изображения на ткань. Сегодня остановимся на основных:

перенос рисунка с использованием копировальной бумаги. Способ достаточно прост и подходи для новичков. Потребуется копировальная бумага, которая кладется между тканью и рисунком. Изображение обводится карандашом при этом на ткани остается рисунок;

копирование изображения сквозь тонкую ткань. Такая техника удобна для копирования рисунка на тонкие ткани, например, батист, органза. С исполнением очень просто. Поверх рисунка накладывается тонкая ткань и изображение перерисовывается;

перенос изображения через папиросную бумагу. Самый удобный способ перенесения рисунка на ткань с рельефной поверхностью, например, вельвет. Папиросную бумагу налаживаем на ткань и мелкими стежками прошиваем рисунок, затем бумагу удаляем. При этом стежки показывают нам контуры изображения;

самостоятельный набросок. Эта техника подходи тем, кто на «ты» с карандашом. Набросок делается на ткани карандашом, мелом, главное, чтобы после завершения работы, линии можно было легко удалить;

светокопирование, такая техника, когда нам помогает натуральное или искусственное освещение. На оконную раму накладываем рисунок с тканью и копируем его или под стеклянную поверхность ставим лампу, направляя ее лучи на ткань, изображение и проводим копирование.

Что нужно знать

Для начинающих важно помнить, что легче нанести рисунок на мягкую и тонкую ткань, а вот ворсистая поверхность подходит для переноса рисунка меньше.

Каждая техника в большей или меньшей мере требует определенных навыков от исполнителя, поэтому перед началом работы, критично оцените свои способности, чтобы не испортить вещь.

И помните, что на сегодняшний день появились профессионалы в искусстве декорирования вещей, которые с помощью новейшей технике помогут вам быть модным и нанесут любое изображение на любую ткань, а так же посуду, предметы быта.