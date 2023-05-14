Какой букет подарить на первое свидание

Первое свидание — это так волнительно и ответственно. От того, каким оно будет, зависит как начнут складываться дальнейшие отношения: будут ли они развиваться как романтические, или дружеские, или люди не захотят больше видеться. Отправляясь на первое свидание важно все продумать до мелочей: как будет организована встреча, куда сходить, что сказать, на какие темы стоит поговорить, а о чем лучше молчать.

Рассуждая об этом, каждый сам для себя решает что делать и как поступить. Объединяет все пары на первом свидании лишь одно — букет цветов. Если человек собирается на первое свидание в своей жизни, следует задуматься, как правильно подобрать букет, и какие цветы подарить девушке. По выгодной цене купить букет в Москве можно в интернет-магазине flomarket.com.

Как не ошибиться при выборе цветов

Чтобы произвести на девушке хорошее впечатление при первой встрече, нужно чтобы ей понравился букет.

Для того чтобы правильно выбрать цветы, следует знать, какие из них будут уместны, а какие — нет.

Многие молодые люди выбирают розы. Да, действительно великолепный цветок. Розы — это беспроигрышный вариант. Их любят все девушки и женщины. Но нужно правильно подобрать цвет. Ведь каждый цвет имеет определенное значение. Для молодой невинной девушки лучше всего подходит розовый цвет бутонов. Согласитесь, красные розы, которые символизируют жгучую страсть не слишком подойдут для первой встречи. Белые чаще всего дарят невесте, а вот бордовые — зрелым женщинам.

Пионы тоже вызывают восторг у девушек.

Пышные воздушные бутоны не оставляют равнодушной ни одну прекрасную леди. А еще, эти цветы символизируют счастье, верность и преданность.

Если девушка придает значение тому, что означает тот или иной цветок, то она оценит такой выбор. Выбирайте белые, розовые, красные или голубые пионы.

Любые смотрятся шикарно и издают невероятный аромат.

Орхидея — символ роскоши и шикарной жизни, они означают любовь и счастье. Прекрасный цветок своими нежными лепестками очарует девушку с первого взгляда. Белые орхидеи расскажут девушке о том, что она чиста и невинна. Цветы ярких окрасов символизируют страсть.

Хорошо, если парень знает, какие цветы нравятся девушке. Тогда можно не волноваться. А вот лилии не следует на первом свидании преподносить. Цветы — сильные аллергены, вдруг девушка страдает от аллергии? Лилии могут оказаться неприятным сюрпризом.

Цветы и выбор места для свидания

Приглашая девушку на прогулку в парке, лучше всего подобрать небольшой букет, где бутоны расположены на коротких стеблях. Если подарить огромный букет, то девушка устанет носить его, будет неудобно, она начнет раздражаться.

А вот если встреча назначена в кафе или ресторане, то можно подарить большой шикарный букет и попросить поставить его в воду.

Или преподнести букет в коробке. Зимние букеты можно дополнить хвоей. Выбирая цветы по сезону, можно красиво оформить букет в сочетании с другими цветами. Многие девушки любят полевые цветы. Букеты оформляются очень удачно сочетая с разнообразными видами. По вашему желанию к букету можно добавить мягкую игрушку, фрукты или шоколад.

Какие цветы лучше не заказывать

Гвоздики символизируют скорбь.

Эти цветы неуместны для первого свидания. Не следует дарить цветы, которые вызывают аллергию. Бутоны темных оттенков, тоже, нежелательны. Лучше выбирать нежные оттенки: белые, розовые.