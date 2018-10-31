Как подключить два монитора к одному компьютеру?

Напрасно полагать, что два монитора используют только стримеры или биржевые трейдеры. Существует множество ситуаций, когда информации настолько много, что компактно расположить её на плоскости одного монитора не представляется возможным. Применение двух мониторов одновременно позволяет снизить нагрузку на собственное зрение. Из-за наличия дополнительного пространства можно увеличить размер текста и курсора. Чем меньше нагрузка на зрение, тем меньше утомляемость. Следовательно, работа протекает в более высоком темпе.

Мониторы для ПК сегодня можно приобрести, не выходя из дома. Однако, не стоит забывать о том, что монитор монитору – рознь. Важно знать, каким целям будет служить новая покупка. К примеру, если Вы планируете выводить на монитор обыкновенный текст, то и в высокотехнологичном чуде с невероятной частотой смены кадров нет необходимости.

С чего следует начинать подключение двух мониторов?

Перед тем, как купить дополнительный монитор, обратите внимание на заднюю панель собственного системного блока (или ноутбука). Важно, чтобы существовала изначально возможность работы с двумя мониторами.

Конструктивно эта возможность выражается в наличии дополнительного разъёма. Напомним, что существует всего три наиболее распространённых видео-интерфейса:

DVI;

HDMI;

VGA.

Если ваш первый (пока единственный) монитор подключен по HDMI, то совсем необязательно и второй подключать по нему же. То есть, вполне допустимо подключить второй экран для компьютера по DVI или VGA.

Главное, чтобы в системе были установлены корректные драйверы для работы с устройством вывода. Разрешается использовать переходники – к примеру, с VGA на DVI и т.д.

Оба монитора работают, но они дублируют друг друга

В этом нет никакой ошибки. Подобная функция используется по умолчанию. Действительно, то, что находится на одном (базовом) мониторе, дублируется на втором (подключенном дополнительно).

Но ведь пользователь хочет эксплуатировать мониторы в другом режиме – чтобы они не дублировали, а дополняли друг друга. Для этого придётся войти в меню «Разрешение экрана» и в выпадающем меню «несколько экранов» выбрать пункт «Расширить эти экраны».

Теперь подключенный монитор является полным продолжением базового монитора. То есть, открытые окна на базовом мониторе Вы сможете перетаскивать на подключенный монитор.

В видео наглядно демонстрируется принцип подключения и настройки второго монитора к компьютеру: