Какой бренд велосипеда выбрать

Вряд ли тренажер сможет заменить велосипед, как минимум, по ощущениям, так что многие до сих пор готовы с радостью приобрести такое транспортное средство.

Однако существует множество разных брендов велосипедов, и среди них можно запутаться, так что сначала стоит ознакомиться с самыми популярными вариантами и их особенностями.

Specialized

Этот американский бренд зарекомендовал себя как надежный производитель разнообразных спортивных велосипедов, а также различного инвентаря для этих транспортных средств, да и для велосипедного спорта в принципе. Причем сфера специализации компании включает и шоссейные велосипеды, и горные, и электрические…

Merida

Это тайванский бренд, многим понравится, поскольку продукция отличается великолепным соотношением цены и качества.

В компетенцию компании входит создание современных велосипедов, удовлетворяющих всем стандартам, а также выпуск соответствующей экипировки.

Cannondale

В сферу деятельности компании входит не только производство различных велосипедов, но и выпуск одежды, запасных частей и другой продукции, связанной с этим видом транспорта.

Все отличается высоким качеством, соответствует мировым стандартам. Ассортимент радует тем, что он очень широкий, и можно найти практически все, что только может заинтересовать. Разумеется, компания предоставляет хорошую гарантию на свою продукцию.

Многих привлекает то, что в рамах используется углепластик или алюминий.

Black Aqua

Это российский производитель велосипедов, продукцию которого ценят многие. Существует множество различных вариантов велосипедов, однако помимо них под этим брендом производятся и другие транспортные средства, включая скейтборды и самокаты.

Также здесь выпускается и сопутствующая продукция. Широкий ассортимент позволяет подобрать изделие, что будет удовлетворять всем требованиям, включая эстетические.

Какой бы производитель ни был больше по нарву, в любом случае необходимо проверять репутацию магазина, чтобы купить оригинальное транспортное средство в идеальном состоянии.

Проверять репутацию можно на различных независимых интернет-ресурсах. Очень важно обратить внимание на то, не является ли цена велосипеда подозрительно низкой относительно среднерыночной.