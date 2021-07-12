В чем суть заработка на фрилансе и какие есть способы
креатив как образ жизни

В чем суть заработка на фрилансе и какие есть способы

12 июля 2021

Многие люди слышали о том, что есть такие специалисты как фрилансеры, которые что-то там делают в интернете и зарабатывают деньги, не выходя при этом на нормальную работу.

Сейчас с учётом распространения интернета и огромной кучи ограничений, связанных с пандемией, многие пытаются найти альтернативные способы заработка, в том числе и во фрилансе. Но не все до конца понимают, что это такое. Чтобы научиться зарабатывать удаленно, можно пройти специальные курсы фриланса.

t2ipykib

Кто такой фрилансер

Фрилансер — это не профессия, а формат, в котором работает человек.

Заключается суть такой работы в том, что она выполняется удалённо. Работодатель находится в одном месте, а сотрудник в другом. И расстояния между ними могут быть любые, потому что лично встречаться не нужно, так как всё взаимодействие осуществляется через интернет, что очень удобно.

Но сейчас многие путают фрилансеров и тех, кто работает удалённо. Это немного разные вещи. Сотрудники на удаленке в большинстве случаев работают официально на какую-то конкретную организацию, а формат такой же, как и во фрилансе.

Если это именно фрилансеры, то у них нет одного работодателя. Они часто берут заказы у разных людей и организаций. У фрилансеров нет нормированного рабочего дня и графика. Они могут работать ночью, всего пару часов в день, либо только по выходным.

Они сами себе начальники и хозяева. Сами могут определить, какой объём работы им нужно выполнить. Фрилансерами могут работать все специалисты, у которых есть возможность получать и выполнять задания удалённо. Например, это:

  • Бухгалтеры
  • Дизайнеры
  • Web-дизайнеры
  • Копирайтеры
  • Разработчики сайтов
  • Разработчики приложений
  • Репетиторы
  • Психологи
  • Психотерапевты, так как можно консультировать пациентов через
  • Skype и другие программы по видеосвязи
  • SMM-менеджеры и не только.

Как можно заработать на фрилансе

bnixagt0 

Определившись с тем, в какой сфере планируется работать, необходимо начать искать эту самую работу и заказчиков.

Можно создать свой сайт или страничку в социальных сетях, грамотно все оформить и активно её продвигать, рекламировать в целях поиска заказчиков.

Но, новичку лучше использовать специальные биржи для фрилансеров, в которых можно зарегистрироваться и искать заказчиков. Таких ресурсов огромное количество. Можно изучить весь список, посмотреть рейтинги и отзывы, условия и формат работы. Лучше всего работать на таких биржах, где сумма за выполнение заказа после того как он получен, блокируется на счету заказчика. Это гарантирует, что исполнитель получит оплату.

Прецеденты были и в огромном количестве, когда сама система фриланса только формировалась. Несмотря на то, что сейчас большинство фрилансеров более или менее бдительные, всё равно некоторые могут попасться в лапы мошенников или недобросовестных заказчиков, которые так и не заплатят, получив готовую работу.

Поэтому лучше и надежнее работать через специальную биржу.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...
  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика