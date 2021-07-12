В чем суть заработка на фрилансе и какие есть способы

Многие люди слышали о том, что есть такие специалисты как фрилансеры, которые что-то там делают в интернете и зарабатывают деньги, не выходя при этом на нормальную работу.

Сейчас с учётом распространения интернета и огромной кучи ограничений, связанных с пандемией, многие пытаются найти альтернативные способы заработка, в том числе и во фрилансе. Но не все до конца понимают, что это такое. Чтобы научиться зарабатывать удаленно, можно пройти специальные курсы фриланса.

Кто такой фрилансер

Фрилансер — это не профессия, а формат, в котором работает человек.

Заключается суть такой работы в том, что она выполняется удалённо. Работодатель находится в одном месте, а сотрудник в другом. И расстояния между ними могут быть любые, потому что лично встречаться не нужно, так как всё взаимодействие осуществляется через интернет, что очень удобно.

Но сейчас многие путают фрилансеров и тех, кто работает удалённо. Это немного разные вещи. Сотрудники на удаленке в большинстве случаев работают официально на какую-то конкретную организацию, а формат такой же, как и во фрилансе.

Если это именно фрилансеры, то у них нет одного работодателя. Они часто берут заказы у разных людей и организаций. У фрилансеров нет нормированного рабочего дня и графика. Они могут работать ночью, всего пару часов в день, либо только по выходным.

Они сами себе начальники и хозяева. Сами могут определить, какой объём работы им нужно выполнить. Фрилансерами могут работать все специалисты, у которых есть возможность получать и выполнять задания удалённо. Например, это:

Бухгалтеры

Дизайнеры

Web-дизайнеры

Копирайтеры

Разработчики сайтов

Разработчики приложений

Репетиторы

Психологи

Психотерапевты, так как можно консультировать пациентов через

Skype и другие программы по видеосвязи

SMM-менеджеры и не только.

Как можно заработать на фрилансе

Определившись с тем, в какой сфере планируется работать, необходимо начать искать эту самую работу и заказчиков.

Можно создать свой сайт или страничку в социальных сетях, грамотно все оформить и активно её продвигать, рекламировать в целях поиска заказчиков.

Но, новичку лучше использовать специальные биржи для фрилансеров, в которых можно зарегистрироваться и искать заказчиков. Таких ресурсов огромное количество. Можно изучить весь список, посмотреть рейтинги и отзывы, условия и формат работы. Лучше всего работать на таких биржах, где сумма за выполнение заказа после того как он получен, блокируется на счету заказчика. Это гарантирует, что исполнитель получит оплату.

Прецеденты были и в огромном количестве, когда сама система фриланса только формировалась. Несмотря на то, что сейчас большинство фрилансеров более или менее бдительные, всё равно некоторые могут попасться в лапы мошенников или недобросовестных заказчиков, которые так и не заплатят, получив готовую работу.

Поэтому лучше и надежнее работать через специальную биржу.