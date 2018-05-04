Какое такси дешевле?

В крупных городах такси для большинства становится единственным эффективным средством передвижения, так как общественный транспорт, который в большинстве своём ходит исключительно по главным транспортным артериям города, перманентно находится в пробке. Далеко не в каждом мегаполисе РФ есть собственное метро. Следовательно, такси – это самый эффективный по времени способ добраться из точки А в точку Б (после личного авто).

На сайте http://express-taxi.ua/ Вы сможете найти одного из самых дешёвых операторов такси. Ниже представим советы и рекомендации, которые позволят максимально снизить стоимость поездки.

Регулярное использование такси

Несмотря на эффективность такси, далеко не все используют его постоянно. Безусловно, поездка на такси обходится дороже аналогичной поездки на общественном транспорте. Тем не менее, скорость на стороне такси практически всегда.

Если вы хотите экономить на такси, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

пользоваться услугами только одного оператора (бонусы постоянным клиентам);

пользоваться услугами операторов, которые обладают собственным приложением;

контролировать путь, по которому Вас везёт таксист;

выбирать операторов такси с минимальной таксой за ожидание.

Практически всегда расчёт осуществляется по таксометру. Иными словами, клиент платит за пройденные километры. Однако, если речь идёт о крупных городах, тариф может быть дополнен и временем ожидания в пробке (если клиент настоял именно на этом маршруте).

Промокоды для получения скидки

Операторы такси стараются как можно больше привлекать клиентов к использованию собственного приложения. Ведь в этом случае можно рассчитывать на получение постоянного клиента (эффективная конкуренция на рынке).

В виду этого, при заказе такси через Интернет (через приложение оператора), появляется возможность скидки. Кроме того, в сети Вы сможете найти промокоды на поездки. В особенности это касается недавно открывшихся фирм такси.

Комплексное объединение возможных выгод и бонусов позволяет весьма эффективно снизить цену за поездку.

Помимо этого, многие не рекомендуют в корне отказываться от общественного транспорта. В час пик многие на такси попросту объезжают наиболее осложненные участки дорог, а затем пересаживаются на автобусы, маршрутки, таким образом, экономя на передвижении.

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В видео расскажут о том, как ездить бесплатно на такси: