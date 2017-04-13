идеи в лицах
Какое постельное белье выбрать?
13 апреля 2017

От комплекта постельного белья также может зависеть эффективность отдыха человека во время сна. Дело в том, что ткань должна эффективно пропускать не только воздух, но и влагу, которая испаряется с поверхности тела во время сна.

При выборе постельного белья больший акцент необходимо делать не на дизайн, а на тип ткани, который использовался для производства. На сайте https://www.textilvdome.ru/catalog/postelnoe-belje-asabella/ представлены качественные комплекты постельного белья. В нижеприведённой статье опишем критерии, которые позволят подобрать лучший вариант.

Наиболее распространённые материалы

Наиболее распространённые материалы

Безусловно, постельное бельё должно быть натуральным (выполненным из натуральных тканей). Однако, по этой причине вряд ли удастся добиться высокой надёжности. Спустя уже несколько стирок бельё будет терять привлекательность. Да и протрётся существенно быстрее.

Именно по этой причине сегодня производителями используются смесовые ткани. Варианты плетений материала практически не изменились. Однако в них стали добавляться синтетические волокна.

Они увеличивают сопротивляемость постельного белья к истиранию, а также нивелируют риски усадки во время первой стирки. Ткани, которые пользуются наибольшей популярностью, представлены ниже:

  • бязь;
  • сатин;
  • шёлк;
  • поплин.

Если говорить о прочности, то лучшим вариантом считается бязь. Плетение обеспечивает высокую плотность. Комплекты постельного белья из бязи служат десятилетиями. Естественно, если не использовать для их стирки отбеливатель.

Сатин или шёлк – что предпочесть?

Сатин или шёлк – что предпочесть?

На самом деле эти два материала очень сходны внешне. Разница заключается лишь в том, что шёлк обладает блестящей, скользкой поверхностью и с наружной, и с изнаночной стороны.

У сатина такая поверхность исключительно на лицевой стороне. С другой стороны, в этом его преимущество. Ведь при застилании постели, сатин не соскальзывает с матраса в отличие от шелковых комплектов, которые необходимо после каждой ночи поправлять.

Зато по привлекательности ни одна ткань не может сравниться с натуральным шёлком. Цена на шёлковые комплекты сегодня считается наиболее высокой, если сравнивать с другими материалами.

Между тем, не стоит забывать о том, что постельный текстиль также вносит свою лепту в общий дизайн спальни.

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В видео опишут характеристики различных тканей, используемых для производства комплектов постельного белья:

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