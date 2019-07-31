Что нужно для SEO продвижения сайта?

Качественная площадка в Интернете ещё не гарантирует того, что её будет посещать большое количество пользователей. Практически в любом сегменте присутствует жесткая конкуренция. Ввиду этого владельцы сайтов вынуждены применять методы Сео-продвижения, чтобы повысить позиции в поисковой выдаче. Важно отметить, что для решения вышеозначенной задачи существуют, как «белые», так и «чёрные» методики. «Чёрными» принято считать стратегии, которые приносят быстрый результат, но при этом повышают риски попадания под различные фильтры поисковых систем.

Нужно ли говорить о том, что попадание под фильтр от Google или Yandex станет дополнительной проблемой, которая даром никому не нужна? Настоятельно рекомендуется продвигать площадку с использованием лишь белых методов, пусть даже они требуют большего времени и бюджетов. Заказать СЕО-продвижение можно у специалистов. Так Вы сэкономите время и получите гарантированно положительный результат. Если планируются исключительно самостоятельные действия, данная публикация будет полезной с точки зрения получения полезной информации.

Самые эффективные методы продвижения

Сюда можно отнести следующие варианты:

наращивание ссылочной массы;

регулярный постинг новых материалов на сайт;

увеличение темпов индексации за счёт привлечения поисковых краулеров на сайт из соцсетей;

создание реальной активности пользователей (комментирование);

регистрация площадки в каталогах и т.д.

Ссылочная масса наращивается с целью повышения трастовости ресурса. Именно таким образом поисковые системы понимают, что площадка действительно заслуживает внимания со стороны пользователей.

Естественно, донорами ссылок при этом должны быть исключительно положительные ресурсы (с точки зрения поисковиков). Речь идёт о типичных показателях (Яндекс ИКС и т.д.).

Отметим, что ссылки из социальных сетей в наращивании траста не участвуют. Они нужны для других целей – ускорение индексации материалов.

Юзабилити и мобильная версия

Очень многие сегодня выбирают шаблоны для создания сайта на готовых движках бездумно, исключительно по эстетическим качествам. Если говорить о Гугл, то при ранжировании сайта учитывается его юзабилити, а также «полезность» для пользователей (находит ли посетитель искомую информацию, как долго он находится на площадке и т.д.).

Доля мобильного трафика продолжает увеличиваться день ото дня. Если хотите располагаться на топовых позициях выдачи, в обязательном порядке уделите особое внимание организации качественной мобильной версии.

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В видео представлено введение в СЕО. Пособие полезно для тех, кто планирует самостоятельно продвигать ресурс в сети: