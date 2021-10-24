Какое оборудование нужно для салона красоты

Весьма перспективным направлением в бизнесе является открытие салона красоты. Он будет давать хорошую прибыль даже в случае кризиса. Ведь человек всегда желает иметь привлекательный и ухоженный вид. Стоит понимать, что открытие своего салона потребует много материальных затрат. Но ведь никто не заставляет сразу открывать все виды услуг.

Можно начать с одной услуги и постепенно, по мере поступления прибыли, открывать иные типы. Помимо этого, на сегодняшний день многие продают уже готовый бизнес.

Помещение можно снять в жилом доме или же в торговом комплексе. Это обойдётся гораздо дешевле, нежели приобретение помещения в целом. Оборудование для салонов красоты в Москве в широком ассортименте представлено на сайте компании https://bestforsalon.ru/.

Необходимое оборудование

Перед тем, как приобретать оборудование для салона красоты, стоит точно продумать, на каком именно виде услуг салон будет специализироваться.

Это может быть ногтевой бизнес или же парикмахерская, массаж или же косметология, визаж и прочее подобное. Именно от этого зависят материальные траты на приобретение материалов. Для каждого вида оказываемых услуг в обязательном порядке потребуются такие предметы, как:

Оборудование, при помощи которых будет производиться дезинфекция всех инструментов.

Сушка.

Лампы.

Шкафы.

Умывальники.

Зеркала.

Кресла.

На выбор необходимого оборудование влияние оказывает и уровень салона. Для салона эконом-класса достаточно будет приспособлений для проведения стрижки и укладки, педикюра с маникюром, а также покраски волос.

В таком типе салона в обязательном порядке должны присутствовать фены профессионального типа и тележка парикмахерская, зеркало с мойкой, ванночки и стерилизаторы, лампы для сушки гель-лака и обычные, полки (где инструмент будет хранится), журнальный столик и кресла.

Такие салоны лучше всего открывать в тех районах, где живут люди с низким доходом, с детьми и пенсионеры.

А вот салоны среднего уровня могут посещать дамы средних лет или же молодёжь, офисные сотрудники и прочие категории лиц. Цены тут выше, нежели в эконом классе.

Но и сервис обязательно должен быть лучшим. К оборудованию можно добавить аппараты для косметологии и лазерной эпиляции, массажный стол и кушетку для косметологии, а также фрейзер.

При выборе оборудования для салонов красоты стоит особое внимание обращать на такие критерии, как функциональность и эстетическая привлекательность. Рекомендовано все изделия приобретать у одного поставщика.