Как выбрать хостинг для сайта

Хостинг – это услуга по размещению страницы веб-сайта на сервере, который будет постоянно находиться в сети. Хостинг отвечает за скорость работы сайта, защиту от вредоносных атак и надёжность хранимых на сервере данных. Удобный рейтинг хостингов для портала представлен на сайте ru.tophosts.net.
Основные виды хостинга
Предоставляемые услуги по хостингу подразделяются на следующие виды:
1. Виртуальный хостинг
Дисковое пространство и все вычислительные мощности сервера неравномерно распределяются между всеми пользователями хостинга.
Достоинства:
- невысокая стоимость;
- удобство для неопытных пользователей.
Недостатки:
- ограниченная мощность;
- отсутствие гарантий стабильной работы;
- ненадёжность, уязвимость перед хакерскими атаками.
2. Виртуальный выделенный сервер
Все ресурсы сервера строго распределены между пользователями хостинга. Каждый имеет фиксированное место на дисковом пространстве с собственной операционной системой.
Достоинства:
- гарантированная вычислительная мощность;
- полный доступ к программному обеспечению виртуальной системы;
- независимость от других пользователей хостинга.
Недостатки:
- недостаточная мощность для крупных проектов;
- уязвимость к атакам со стороны других виртуальных систем.
3. Выделенный сервер
Отдельный удалённый сервер, полностью подконтрольный клиенту хостинга.
Достоинства:
- личный выделенный сервер;
- высокая безопасность.
Недостатки:
- высокая стоимость;
- крайне сложная настройка и управления.
4. Колокация
Сетевое оборудование, принадлежащее клиенту, физически размещается в дата-центре провайдера.
Достоинства:
- исключение необходимости аренды оборудования;
- размещение в дата-центре хостинг-провайдера.
Недостатки:
- высокая стоимость.
5. Бесплатный хостинг
Бесплатное размещение веб-сайта клиента на виртуальном хостинге.
Достоинства:
- бесплатное размещение.
Недостатки:
- обилие рекламы хостера;
- нестабильная работа;
- ненадёжность и отсутствие защиты от хакерских атак.
6. Windows VPS
Этот хостинг предназначен для тех сайтов, чья работа требует поддержки технологий MS SQL и Asp.net.
Аренда сервера под управлением OC Windows Server обойдётся клиенту в разы дороже, поскольку в основе работы хостинга лежит платное программное обеспечение Microsoft.
Какой хостинг лучше?
Хостинг – это опора любого проекта во всемирной сети. Неудачный выбор провайдера может привести к нестабильной работе веб-сайта, а вследствие, низкой пользовательской активности и плохой индексации поисковиками.
Для ориентирования среди многочисленных хостингов существуют рейтинги с профессиональной оценкой деятельности той или иной организации. Сервис «Tophosts» предоставляет широкий список хостинг-провайдеров с перечислением всех доступных тарифов, а также клиентских отзывов. Этот инструмент станет отличным помощником как для начинающих сетевиков, так и для опытных администраторов.