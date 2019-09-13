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Как выбрать хостинг для сайта

13 сентября 2019

Хостинг – это услуга по размещению страницы веб-сайта на сервере, который будет постоянно находиться в сети. Хостинг отвечает за скорость работы сайта, защиту от вредоносных атак и надёжность хранимых на сервере данных. Удобный рейтинг хостингов для портала представлен на сайте ru.tophosts.net.

Основные виды хостинга

Предоставляемые услуги по хостингу подразделяются на следующие виды:

1. Виртуальный хостинг

Дисковое пространство и все вычислительные мощности сервера неравномерно распределяются между всеми пользователями хостинга.

Достоинства:
  • невысокая стоимость;
  • удобство для неопытных пользователей.
Недостатки:
  • ограниченная мощность;
  • отсутствие гарантий стабильной работы;
  • ненадёжность, уязвимость перед хакерскими атаками.

2. Виртуальный выделенный сервер

Все ресурсы сервера строго распределены между пользователями хостинга. Каждый имеет фиксированное место на дисковом пространстве с собственной операционной системой.

Достоинства:
  • гарантированная вычислительная мощность;
  • полный доступ к программному обеспечению виртуальной системы;
  • независимость от других пользователей хостинга.
Недостатки:
  • недостаточная мощность для крупных проектов;
  • уязвимость к атакам со стороны других виртуальных систем.

3. Выделенный сервер

Отдельный удалённый сервер, полностью подконтрольный клиенту хостинга.

Достоинства:
  • личный выделенный сервер;
  • высокая безопасность.
Недостатки:
  • высокая стоимость;
  • крайне сложная настройка и управления.

4. Колокация

Сетевое оборудование, принадлежащее клиенту, физически размещается в дата-центре провайдера.

Достоинства:
  • исключение необходимости аренды оборудования;
  • размещение в дата-центре хостинг-провайдера.
Недостатки:
  • высокая стоимость.

5. Бесплатный хостинг

Бесплатное размещение веб-сайта клиента на виртуальном хостинге.

Достоинства:
  • бесплатное размещение.
Недостатки:
  • обилие рекламы хостера;
  • нестабильная работа;
  • ненадёжность и отсутствие защиты от хакерских атак.

6. Windows VPS

Этот хостинг предназначен для тех сайтов, чья работа требует поддержки технологий MS SQL и Asp.net.

Аренда сервера под управлением OC Windows Server обойдётся клиенту в разы дороже, поскольку в основе работы хостинга лежит платное программное обеспечение Microsoft.

Какой хостинг лучше?

Хостинг – это опора любого проекта во всемирной сети. Неудачный выбор провайдера может привести к нестабильной работе веб-сайта, а вследствие, низкой пользовательской активности и плохой индексации поисковиками.

Для ориентирования среди многочисленных хостингов существуют рейтинги с профессиональной оценкой деятельности той или иной организации. Сервис «Tophosts» предоставляет широкий список хостинг-провайдеров с перечислением всех доступных тарифов, а также клиентских отзывов. Этот инструмент станет отличным помощником как для начинающих сетевиков, так и для опытных администраторов.



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