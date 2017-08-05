Как вести учёт товара в ресторане?

Доход ресторана зависит от большого количества факторов. Одним из них является полный учёт всего. Под всем подразумевается:

продукты;

меню;

средний чек клиента;

наиболее популярные блюда и т.д. и т.п.

На основании получаемых данных можно существенным образом корректировать работу ресторана в лучшую сторону. Основная сложность заключается лишь в том, что до недавнего времени большинство владельцев заведения общественного питания либо осуществляло расчёт лично на бумаге, либо при помощи электронных таблиц (Excel).

На сайте https://joinposter.com/tour/manage Вы сможете приобрести адаптированную систему для выполнения автоматизированного учёта практически всех аспектов работы ресторана.

Автоматизированное составление отчётов

Многие до сих пор не хотят связываться с автоматизацией потому, что бояться сложностей. На самом же деле, организованные отчёты предельно понятны. Если Вы полагаете, что отчёт будет представлять собой груду цифр и хитросплетение графиков, то глубоко заблуждаетесь.

Напротив, все данные будут строго упорядочены не только по датам, но и по категориям учёта. При этом каждый отдельный владелец системы сможет сконфигурировать её под собственный стиль ведения дел.

Другой необходимостью ведения учёта считается воровство персонала. К сожалению, это данность. Персонал осуществляет кражи не только из кассы (не докладывает деньги), но и продуктов питания.

Благодаря строгому учёту, недостача будет обнаружена в кратчайшие сроки. Найти ответственных не составит большого труда.

Высокая безопасность всех данных

Все отчёты системы будут храниться на защищённом сервере. Как правило, сервера располагаются в Европе. Во-первых, Вы сможете быть уверены в том, что получите необходимые данные в любой момент времени 24/7.

Во-вторых, постоянно осуществляется копирование базы данных. Следовательно, даже если произойдёт какой-то непредвиденный сбой, 100% данных будет сохранено.

Одним из главных преимуществ автоматизации в ресторане считается возможность автоматического подсчёта налоговых отчислений. В особенности это касается налога на добавленную стоимость. Также в несколько кликов можно будет выполнить расчёт возможного положительного эффекта от скидок и промо-акций.

В видео демонстрируется, как осуществлялся учёт товара при помощи электронных таблиц: