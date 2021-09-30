Каких успехов можно достичь с SEO благодаря компании Crystalleo

Целью SEO продвижения сайта заказчика компания Crystalleo ставит вывод этого сайта в ТОП поисковых систем Яндекс и Google по тематике этого сайта, и дальнейшее удержание сайта на этих позициях.

Программа гарантированного продвижения в ТОП и оптимизации рассчитывается и согласуется с заказчиком на срок до полугода. Заказывая продвижение seo в компании Crystalleo, можно быть уверенным в росте посещаемости и клиентов.

Первый этап – оптимизация сайта

Формируется семантическое ядро сайта – набор его ключевых слов и направлений.

Проводится оптимизация структуры сайта и его содержания в удобный вид для поисковых систем.

Планирование будущих текстов для страниц на период оптимизации. Отслеживается уникальность содержимого, и правильность оформления страниц сайта.

Выполняется перелинковка ссылок для удобных переходов между страницами сайта и переходов на сайт из других источников.

Осуществление аналитики поведения поисковых систем по отношению к сайту – на какой контент реагируют, на какие ресурсы сайт продвигается.

Результатом оптимизации является стабильная поддержка сайта поисковыми системами, и обеспечение посторонними ссылками перехода на сайт.

Данный этап проводится в течение двух – трёх месяцев.

Второй и главный этап – получение целевых действий и удержание посетителей

На этом этапе отслеживается и корректируется продвижение сайта поисковыми системами, рост позиций сайта в ТОП поиска.

Для этого наращивается поток ссылок от посторонних источников.

Разрабатывается процесс взаимодействия сайта с социальными сетями и форумами по заданной тематике. Проводится удержание посетителей на сайте.

Развитие форм обратной связи на сайте, и анализ поведения посетителей с помощью специальных сервисов в поисковых системах. Этот этап также занимает два – три месяца.

Результаты SEO продвижения с компанией Crystalleo

Благодаря проведённым мероприятиям заказчик гарантированно имеет следующие результаты:

Стабильно высокая посещаемость сайта и высокая конверсия переходов;

Пользователи проводят на сайте больше времени, осуществляют переходы между страницами внутри сайта, а главное – неоднократное посещение сайта, происходит возврат ушедших когда-то клиентов;

Конверсия действий.

Достигается запланированный процент посетителей сайта, которые будут выполнять требуемые действия – подписки или покупки.

Работа с профессионалами приносит высокие результаты и моральное удовлетворение от работы, и позволяет выстраивать дальнейшие перспективы своего дальнейшего развития.