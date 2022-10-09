Особенности seo продвижения медицинских сайтов

Основное развитие идет через крупные системы поиска Гугл и Яндекс. А они формируют особый подход к медицинской теме. Такая политика имеет отношение к здоровью людей, чтобы исключить некачественные услуги из списка предлагаемых. Подробнее узнать про seo продвижение медицинских сайтов можно на сайте компании medtarget.ru.

Особенности

Отличие специфики медицинских сайтов от остальных проявилось с 2019-м годом. Тогда Google и последовательно Яндекс ввели алгоритмы Е-А-Т (экспертности, авторитетности и достоверности в переводе с английского).

Этот термин Гугл ввел в свое Руководство по оценке качества ресурсов, находящихся в поисковой системе. Несоблюдение принципов данных алгоритмов чревато для обладателей таких сайтов снижением рейтингов.

Первоочередное отношение Е-А-Т касается ресурсов по категории YMYL, в переводе означающей принцип «Ваши деньги или ваша жизнь».

Алгоритм сводится к принципу, что здоровье людей или их финансовое состояние не должны быть нарушены. Под эти принципы подпадают сайты:

По медицинским услугам.

В сфере красоты.

Сайты, продвигающие тематику финансового и юридического обеспечения или сопровождения медицины.

Такие сайты обязаны размещать только достоверную информацию, которая подтверждают экспертные компетенции медицинских учреждений.

Если сайт не имеет таких соответствий, у него теряются позиции в выдачах. Часто несоблюдения наблюдаются на ресурсах стоматологической тематики.

Рекомендации к структуре медицинского сайта

Для соблюдения принципов нужно соблюдать следующее:

Помещать информацию по экспертности врачей клиники, их советы, обзоры подразделений. Показать пациенту реальную картину.

Подробность информации по этапам процедур, материалам и оборудованию, с ответами на вопросы.

Освещение лицензий и сертификатов, дипломов и наград – обязательная часть структуры сайта. Она помещается в футере или данных о компании, в хорошем качестве.

В обязательном разделе о врачах уделять внимание их образованию и опыту, квалификациям и наградам.

Ценовой прайс-лист с подробным перечнем услуг ведет к продвижению.

Размещение положительных отзывов о клинике и врачах с их рейтингами на самом ресурсе и сторонних сайтах очень влияет на динамику.

Тематические профессиональные статьи по направлениям клиники, с отсылками на экспертов.

Несколько форм записи на прием.

Иметь формы по согласию к обработке персональных данных, когда пациент записывается.

Необходимы блоки:

С расписанием по работе специалистов.

По ответам на вопросы.

Контакты и онлайн-карта с маршрутами.

Личные кабинеты.

Скидки.

Продвижение следует поддерживать активностью в социальных сетях и на сторонних ресурсах.