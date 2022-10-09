Особенности seo продвижения медицинских сайтов
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Особенности seo продвижения медицинских сайтов

9 октября 2022

Основное развитие идет через крупные системы поиска Гугл и Яндекс. А они формируют особый подход к медицинской теме. Такая политика имеет отношение к здоровью людей, чтобы исключить некачественные услуги из списка предлагаемых. Подробнее узнать про seo продвижение медицинских сайтов можно на сайте компании medtarget.ru.

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Особенности

Отличие специфики медицинских сайтов от остальных проявилось с 2019-м годом. Тогда Google и последовательно Яндекс ввели алгоритмы Е-А-Т (экспертности, авторитетности и достоверности в переводе с английского).

Этот термин Гугл ввел в свое Руководство по оценке качества ресурсов, находящихся в поисковой системе. Несоблюдение принципов данных алгоритмов чревато для обладателей таких сайтов снижением рейтингов.

Первоочередное отношение Е-А-Т касается ресурсов по категории YMYL, в переводе означающей принцип «Ваши деньги или ваша жизнь».

Алгоритм сводится к принципу, что здоровье людей или их финансовое состояние не должны быть нарушены. Под эти принципы подпадают сайты:

  • По медицинским услугам.
  • В сфере красоты.
  • Сайты, продвигающие тематику финансового и юридического обеспечения или сопровождения медицины.

Такие сайты обязаны размещать только достоверную информацию, которая подтверждают экспертные компетенции медицинских учреждений.

Если сайт не имеет таких соответствий, у него теряются позиции в выдачах. Часто несоблюдения наблюдаются на ресурсах стоматологической тематики.

Рекомендации к структуре медицинского сайта

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Для соблюдения принципов нужно соблюдать следующее:

  • Помещать информацию по экспертности врачей клиники, их советы, обзоры подразделений. Показать пациенту реальную картину.
  • Подробность информации по этапам процедур, материалам и оборудованию, с ответами на вопросы.
  • Освещение лицензий и сертификатов, дипломов и наград – обязательная часть структуры сайта. Она помещается в футере или данных о компании, в хорошем качестве.
  • В обязательном разделе о врачах уделять внимание их образованию и опыту, квалификациям и наградам.
  • Ценовой прайс-лист с подробным перечнем услуг ведет к продвижению.
  • Размещение положительных отзывов о клинике и врачах с их рейтингами на самом ресурсе и сторонних сайтах очень влияет на динамику.
  • Тематические профессиональные статьи по направлениям клиники, с отсылками на экспертов.
  • Несколько форм записи на прием.
  • Иметь формы по согласию к обработке персональных данных, когда пациент записывается.

Необходимы блоки:

  • С расписанием по работе специалистов.
  • По ответам на вопросы.
  • Контакты и онлайн-карта с маршрутами.
  • Личные кабинеты.
  • Скидки.

Продвижение следует поддерживать активностью в социальных сетях и на сторонних ресурсах.



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