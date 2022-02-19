Какими вопросами занимаются адвокаты по налоговому праву

Государственные медицинские учреждения, правоохранительные органы, вузы, школы, детсады, правительство, другие организации содержаться за счет бюджета страны.
Пополняется он самые различными способами, в том числе и с налогов, которыми облагаются промышленные, коммерческие организации, работающие граждане. Нередко между налогоплательщиком и контролирующим органом возникают споры.
Для их разрешения принято обращаться за помощью к адвокатам по налоговым спорам, например, в адвокатскую группу “Пантей” https://ag-pantey.ru/.
Что представляет собой налоговый спор
Это ситуация, которая нередко возникает между налогоплательщиком и государственным фискальным органом. Касаются они правильности начисления и уплаты положенных по закону налогов.
Споры могут возникнуть не только между предприятиями, коммерческими организациями, но и между простыми гражданами.
Суть споров в основном заключается в том, что налогоплательщик не согласен, что при уплате налогов он нарушил существующие законодательные нормы, а фискальный орган настаивает на том, что нарушения все же были.
Виды налоговых споров, без которых без помощи специалиста не обойтись
- Процедурные споры. Возникают в тех случаях, когда налогоплательщик не согласен с данными проведенной налоговой проверки, считает, что она была проведена с нарушениями. Проверка проводится по жестким регламентам, которые нередко налоговиками нарушаются. Это касается и обоснованности действий, и сроков проведения. Налоговый юрист помогает определить, насколько обвинения участников спора обоснованы, предпримет все необходимые меры, чтобы защитить своего клиента.
- Спор по оценке определенного обстоятельства. Поводом для разногласия между налогоплательщиком и контролирующим органом стали разногласия по оценке обстоятельств, которые в данном случае являются диаметрально противоположными. С налогоплательщика требуется сумма гораздо больше той, которая была определена после соответствующих расчетов.
Он с этим не согласен и как результат, возникновение спорной ситуации. Например, когда к участку сельскохозяйственного назначения применяется ставка налога, предусмотренная для участков, предназначенных для строительства промышленного предприятия.
Причиной возникновения спора может быть как человеческий факторов, та к и сбой в работе компьютерной программы.
- Юридические споры. Поводом для разногласия может служить разное толкования норм налогового законодательства.