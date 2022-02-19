Какими вопросами занимаются адвокаты по налоговому праву
да придет идея думающему

Какими вопросами занимаются адвокаты по налоговому праву

19 февраля 2022

Государственные медицинские учреждения, правоохранительные органы, вузы, школы, детсады, правительство, другие организации содержаться за счет бюджета страны.

Пополняется он самые различными способами, в том числе и с налогов, которыми облагаются промышленные, коммерческие организации, работающие граждане. Нередко между налогоплательщиком и контролирующим органом возникают споры.

Для их разрешения принято обращаться за помощью к адвокатам по налоговым спорам, например, в адвокатскую группу “Пантей” https://ag-pantey.ru/.

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Что представляет собой налоговый спор

Это ситуация, которая нередко возникает между налогоплательщиком и государственным фискальным органом. Касаются они правильности начисления и уплаты положенных по закону налогов.

Споры могут возникнуть не только между предприятиями, коммерческими организациями, но и между простыми гражданами.

Суть споров в основном заключается в том, что налогоплательщик не согласен, что при уплате налогов он нарушил существующие законодательные нормы, а фискальный орган настаивает на том, что нарушения все же были.

Виды налоговых споров, без которых без помощи специалиста не обойтись

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  • Процедурные споры. Возникают в тех случаях, когда налогоплательщик не согласен с данными проведенной налоговой проверки, считает, что она была проведена с нарушениями. Проверка проводится по жестким регламентам, которые нередко налоговиками нарушаются. Это касается и обоснованности действий, и сроков проведения. Налоговый юрист помогает определить, насколько обвинения участников спора обоснованы, предпримет все необходимые меры, чтобы защитить своего клиента.
  • Спор по оценке определенного обстоятельства. Поводом для разногласия между налогоплательщиком и контролирующим органом стали разногласия по оценке обстоятельств, которые в данном случае являются диаметрально противоположными. С налогоплательщика требуется сумма гораздо больше той, которая была определена после соответствующих расчетов.

    Он с этим не согласен и как результат, возникновение спорной ситуации. Например, когда к участку сельскохозяйственного назначения применяется ставка налога, предусмотренная для участков, предназначенных для строительства промышленного предприятия.

    Причиной возникновения спора может быть как человеческий факторов, та к и сбой в работе компьютерной программы.

  • Юридические споры. Поводом для разногласия может служить разное толкования норм налогового законодательства.



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