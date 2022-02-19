Какими вопросами занимаются адвокаты по налоговому праву

Государственные медицинские учреждения, правоохранительные органы, вузы, школы, детсады, правительство, другие организации содержаться за счет бюджета страны.

Пополняется он самые различными способами, в том числе и с налогов, которыми облагаются промышленные, коммерческие организации, работающие граждане. Нередко между налогоплательщиком и контролирующим органом возникают споры.

Для их разрешения принято обращаться за помощью к адвокатам по налоговым спорам, например, в адвокатскую группу “Пантей” https://ag-pantey.ru/.

Что представляет собой налоговый спор

Это ситуация, которая нередко возникает между налогоплательщиком и государственным фискальным органом. Касаются они правильности начисления и уплаты положенных по закону налогов.

Споры могут возникнуть не только между предприятиями, коммерческими организациями, но и между простыми гражданами.

Суть споров в основном заключается в том, что налогоплательщик не согласен, что при уплате налогов он нарушил существующие законодательные нормы, а фискальный орган настаивает на том, что нарушения все же были.

Виды налоговых споров, без которых без помощи специалиста не обойтись