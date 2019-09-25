Каким должен быть продающий лендинг пейдж

Лендинг пейдж — сайт, который предназначен для продажи товаров или услуг. Каким должен быть его дизайн, содержимое и "фишки" для максимальной эффективности? На все эти вопросы будут даны ответы в этой статье. Профессиональный лендинг пейдж под ключ выполнят специалисты компании Sev Studio.

Лендинг пейдж — прежде всего хорошая конверсия

Для оценки эффективности посадочной страницы (лендинг пейдж) используется термин — конверсия. Процент посетителей совершивших на лендинге желаемое действие (покупку, звонок, подачу заявки или скачивание файла) и есть конверсия.

Одностраничный сайт не предназначен для развлечений посетителей, хорошая конверсия — вот его единственная цель. Конверсия лендингов составляет 5-40%, но бывают и такие ресурсы, на которых этот показатель достигает 70%! Для получения таких высоких результатов необходимо привлекать целевую аудиторию — глупо продавать запчасти для автомобилей домохозяйкам.

Как выглядит продающий лендинг с хорошей конверсией

Через поискового робота, кликая по рекламе или по ссылке в социальных сетях посетитель попадает на одностраничный сайт (лендинг пейдж). Как он реагирует и что может его оттолкнуть или заставить совершить покупку?

Начнем по порядку:

Дизайн сайта. От внешнего оформления — цветов, размеров и формы шрифта, картинок будет зависеть останется он на ресурсе или нет. Внешнее оформление воздействует в первую очередь на подсознание посетителя. Не только шрифт, а и расположение текста на странице, изображений могут повлиять на решение человека в обход рационального мышления. В первую очередь читается заголовок — он должен быть емким и броским. Если посетитель заинтересовался, он начинает скролить ниже и ниже. Если у посетителя появилась заинтересованность, он начнет читать страницу, просматривая картинки и останавливаясь на ключевых, выделенных в тексте местах. Самые важные, ключевые части текстового содержания должны выделяться на общем фоне. Информация необходимо подавать небольшими порциями, разделенная картинками, подходящими по смыслу. Потенциальный покупатель начинает понимать — предлагаемый товар или услуга именно то, что ему нужно! И вот появляется форма обратной связи или окошко для подачи заявки – дело сделано, клиент созрел для покупки!

Именно так должен работать и приносить доход владельцу грамотно сделанный лендинг пейдж. Секрет успеха — удачное сочетание дизайна и качественного контента (текстовой информации, картинок и видео).