Как взять займ под залог ПТС автомобиля

В некоторых ситуациях требуется срочное получение денежных средств. Можно воспользоваться услугами таких финансовых организаций как МФО. В статье рассмотрим особенности займа под залог ПТС.

Какие шаги требуется выполнить, чтобы взять такой займ

Чтобы воспользоваться такой востребованной услугой, требуется проделать следующие операции:

1. Необходимо выбрать МФО. Стоит проверить наличие у такой организации лицензии на право оказывать финансовые услуги. Это лицензия выдается Центробанком. Эта лицензия дает право выдавать кредиты населению.

2. Подается заявка на получение займа. На сайте кредитной организации МФО указывается необходимая сумма кредита и срок, на который он выдается. Можно посчитать примерные цифры на специальном калькуляторе, который доступен на большинстве официальных порталов МФО. Также требуется заполнить анкету со своей личной информацией. В неё, в том числе, вносится информация об автомобиле, который вы желаете использовать в качестве залога. После этого можно отправить запрос на рассмотрение.

3. Вам перезвонит специалист МФО. Договоритесь с ним о встрече – визите в отделение МФО.

4. Требуется предоставить машину на осмотр. Также в некоторых МФО возможна удаленная оценка по фотографиям и видео. Машина должна быть полностью исправна, и не быть аварийной.

5. Получите кредитное предложение. Организация предоставит информацию по сумме кредита и сроке, на который он предоставляется.

6. Подтвердите сделку. Вам предоставят кредитный договор для проставления подписи в офисе МФО или в режиме онлайн. Кредитор предоставляет полную сумму займа.

Какие требования предъявляются к заемщику

К заемщику предъявляются следующие требования:

Минимальный возраст заемщику 18 или 20 лет.

Наличие постоянного источника заработка.

Заемщик должен быть гражданином Российской Федерации.

Постоянная регистрация в любой точке государства.

Наличие паспорта и любого второго документа, например, можно использовать военный билет.

Наличие мобильного телефона.

При использовании услуг таких организаций как МФО важно реально оценивать свою кредитоспособность.

При неисполнении своих обязательств кредитная организация МФО имеет полное право забрать ваш автомобиль, который вы использовали в качестве залога. Таким образом, можно в самые короткие сроки получить денежные средства под залог ПТС своего автомобиля.