Какие вывески можно вешать без разрешения?

Предприниматели в России вынуждены сталкиваться с большим количеством трудностей. Вряд ли стоит говорить о том, что заведение, которое не располагает наружной вывеской имеет существенные проблемы с посетителями (клиентами). Действительно, потенциально заинтересованные в услуге клиенты попросту не подозревают о существовании конкретного заведения.

Тем не менее, рекламная и информационная вывески – это разные вещи. Для первой необходимо получение разрешения у городских властей. Кроме того, если разрешение и будет получено, то оно будет получено исключительно под конкретный макет рекламной вывески и на ограниченный срок (от пяти до десяти лет возможности размещения на фасаде здания по указанному в документах адресу). На сайте http://stroyportalvlg.ru/razreshenie-na-razmeshhenie-vyiveski.html можно получить посильную помощь в получении разрешения на размещение вывески.

В чём заключается разница между рекламой и информационностью?

Дело в том, что если на вывеске будет присутствовать контактная информация предприятия или заведения, то подобная вывеска будет считаться сугубо информационной и не затребует разрешения на размещение.

Однако, если на вывеске присутствует и другая информация:

о скидках;

об ассортименте;

об объёмах поставки и т.д.

то вывеска автоматически переходит в разряд рекламных. В случае самовольной установки рекламной вывески, госслужащие имеют право без уведомления предпринимателя демонтировать вывеску, которая загромождает фасад дома.

Действительно, в исторической части любого горда (не только Москвы), установить вывеску на фасад практически невозможно. Необходимо собрать большое количество документов и убедить власти в том, что вывеска не нарушает архитектурной целостности строения.

Другими словами, лучше найти более подходящее помещение в непосредственной близости от исторического центра города. Да, оказывается, арендная стоимость помещения под офис – это не самый важный аспект!

Комплект документов и его рассмотрение

В комплект документов на разрешение размещение вывески должны входить следующие: свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности, макет самой вывески, договор аренды или свидетельство владения собственностью, где будет располагаться вывеска, заявление на имя администрации района, города и т.д.

Стоит понимать, что в случае, если дизайн вывески по каким-то причинам не удовлетворит власти города, в получении разрешения на размещение будет отказано. Максимальный срок рассмотрения документов составляет два месяца.

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В видео будет продемонстрировано, как «неравнодушные» жители вызывают Госадмтехнадзор для демонтажа вывесок с фасадов зданий: