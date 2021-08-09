Что такое услуга Agile-трансформации?

Сегодняшняя рыночная ситуация достаточно непроста. Чтобы оставаться успешными, компаниям необходимо не только продвигать продукты, к качеству которых придраться невозможно. Не менее важны и другие составляющие.
Для чего нужна Agile-трансформация?
Современный рынок диктует жесткие условия.
Среди основных правил можно выделить:
- умение быть гибкими;
- высокую скорость поставки инкремента продукта;
- способность реагировать на обратную связь от клиентов.
Что это означает? Все обозначенные условия подразумевают стремительный переход к новой стратегии, которая является очень гибкой в отличие от действующего в настоящее время традиционного подхода, работающего в сфере финансирования, организации и управления. Именно этот процесс принято называть Agile-трансформацией.
У небольших предприятий переход к новой системе обычно не вызывает затруднений.
Дело заключается в том, что достаточно собрать всех сотрудников и объяснить им суть внедрения гибкой стратегии. С крупными компаниями все гораздо сложнее. Причины возникновения проблем могут быть связаны с устаревшими технологическими моментами, сложной структурой и т. д. Потому им понадобится профессиональная услуга agile трансформации, которая позволит тщательно спланировать и четко организовать весь процесс.
В результате компания сможет стать по-настоящему гибкой и без особых сложностей адаптируется к изменениям, продиктованным современными реалиями.
Суть и особенности услуги
Что же представляет собой такая услуга? Процедура, связанная с Agile-трансформацией, представляет собой сложную и кропотливую работу, подразумевающую реорганизацию компании. По своей сути, процесс выступает огромным циклом, в который включены разные задачи:
- формирование бэклога;
- создание команды;
- регулярные поставки инкрементов работоспособного и неоднократно протестированного программного обеспечения.
Если организация, которой предоставляется такая услуга, очень большая, то потребуется сформировать полноценную сеть команд.
Нужно координировать зависимости, работать с негативом. Еще необходимо заниматься оперативным выводом продукта на рынок. В рамках предоставления услуги по Agile-трансформации нужно измерять не производительность команд, а их пропускную способность. Смысл всей этой работы заключается в своевременном и качественном устранении любых препятствий, которые могут нарушить цикл всех указанных действий.