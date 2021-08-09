Что такое услуга Agile-трансформации?

Сегодняшняя рыночная ситуация достаточно непроста. Чтобы оставаться успешными, компаниям необходимо не только продвигать продукты, к качеству которых придраться невозможно. Не менее важны и другие составляющие.

Для чего нужна Agile-трансформация?

Современный рынок диктует жесткие условия.

Среди основных правил можно выделить:

умение быть гибкими;

высокую скорость поставки инкремента продукта;

способность реагировать на обратную связь от клиентов.

Что это означает? Все обозначенные условия подразумевают стремительный переход к новой стратегии, которая является очень гибкой в отличие от действующего в настоящее время традиционного подхода, работающего в сфере финансирования, организации и управления. Именно этот процесс принято называть Agile-трансформацией.

У небольших предприятий переход к новой системе обычно не вызывает затруднений.

Дело заключается в том, что достаточно собрать всех сотрудников и объяснить им суть внедрения гибкой стратегии. С крупными компаниями все гораздо сложнее. Причины возникновения проблем могут быть связаны с устаревшими технологическими моментами, сложной структурой и т. д. Потому им понадобится профессиональная услуга agile трансформации, которая позволит тщательно спланировать и четко организовать весь процесс.

В результате компания сможет стать по-настоящему гибкой и без особых сложностей адаптируется к изменениям, продиктованным современными реалиями.

Суть и особенности услуги

Что же представляет собой такая услуга? Процедура, связанная с Agile-трансформацией, представляет собой сложную и кропотливую работу, подразумевающую реорганизацию компании. По своей сути, процесс выступает огромным циклом, в который включены разные задачи:

формирование бэклога;

создание команды;

регулярные поставки инкрементов работоспособного и неоднократно протестированного программного обеспечения.

Если организация, которой предоставляется такая услуга, очень большая, то потребуется сформировать полноценную сеть команд.

Нужно координировать зависимости, работать с негативом. Еще необходимо заниматься оперативным выводом продукта на рынок. В рамках предоставления услуги по Agile-трансформации нужно измерять не производительность команд, а их пропускную способность. Смысл всей этой работы заключается в своевременном и качественном устранении любых препятствий, которые могут нарушить цикл всех указанных действий.