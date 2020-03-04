Какие услуги входят в бухгалтерское обслуживание ФОП в Украине

Бухгалтерская отчетность ФЛП в Украине заключается в ведении стандартного перечня бланков и сдаче документации по аудиту за указанный период. От вида деятельности и налогообложения зависит дополнительный объем работ аудитора.
Что такое ФОП в Украине?
ФОП или (ФЛП) — аббревиатура от Физическое лицо-предприниматель (либо на украинском "фізична особа-підриємець"). Данный вид деятельности подразумевает наличие небольшого штата, а очень часто он состоит из одного лица — самого объекта экономической деятельности. Качественные бухгалтерские услуги в Киеве предлагает компания hottey-7.com.ua.
Регистрация ФОП проводится по упрощенной процедуре, для данной категории налогоплательщиков действуют определенные условия и преференции. Субъекты относятся к малому бизнесу, поэтому могут претендовать на государственные программы поддержки.
Как ведется бухгалтерия ФОП?
Бухгалтерия для физического лица предпринимателя (он же ФЛП), ведется в стандартном режиме. Подается отчетность о поступлениях и расходах, свод данных о выплаченной заработной плате, удержанных налогах. Как и для всех контрагентов составляется периодическая отчетность для органов налоговой службы, пенсионного фонда, статистики.
Если субъект предпринимательской деятельности ведет внешнеэкономическую деятельность, потребуется ведение дополнительных нормативных актов.
Коммерческие отношения с зарубежными представителями отражаются в отдельных документах, иногда может потребоваться информация о регистрации из региональных ведомств, договоры на поставку, экспорт товаров, акты выполненных работ, счета и квитанции, сопутствующие бумаги.
Система налогообложения ФОП
ФЛП самостоятельно подбирает соответствующую систему налогообложения, которая отражает масштабы и возможности бизнеса.
В зависимости от категорий, а также наличия или отсутствия льгот, выбирается принадлежность к группе, общему (единому) типу, режим с учетом подоходного налога, или без него.
Сложности в бухгалтерии ФОП
Некоторые простые отчеты по шаблону можно сдавать самостоятельно, однако основную часть бухгалтерии следует доверить профессионалам. Любая, даже самая незначительная деталь, упущенная в документах для проверяющего органа может повлечь за собой серьезные проблемы.
Кроме рисков в неточности данных, занятие делами учета и аудита отнимает значительную часть времени, тем более, если нет квалификации и опыта работы.