Какие услуги входят в бухгалтерское обслуживание ФОП в Украине

Бухгалтерская отчетность ФЛП в Украине заключается в ведении стандартного перечня бланков и сдаче документации по аудиту за указанный период. От вида деятельности и налогообложения зависит дополнительный объем работ аудитора.

Что такое ФОП в Украине?

ФОП или (ФЛП) — аббревиатура от Физическое лицо-предприниматель (либо на украинском "фізична особа-підриємець"). Данный вид деятельности подразумевает наличие небольшого штата, а очень часто он состоит из одного лица — самого объекта экономической деятельности. Качественные бухгалтерские услуги в Киеве предлагает компания hottey-7.com.ua.

Регистрация ФОП проводится по упрощенной процедуре, для данной категории налогоплательщиков действуют определенные условия и преференции. Субъекты относятся к малому бизнесу, поэтому могут претендовать на государственные программы поддержки.

Как ведется бухгалтерия ФОП?

Бухгалтерия для физического лица предпринимателя (он же ФЛП), ведется в стандартном режиме. Подается отчетность о поступлениях и расходах, свод данных о выплаченной заработной плате, удержанных налогах. Как и для всех контрагентов составляется периодическая отчетность для органов налоговой службы, пенсионного фонда, статистики.

Если субъект предпринимательской деятельности ведет внешнеэкономическую деятельность, потребуется ведение дополнительных нормативных актов.

Коммерческие отношения с зарубежными представителями отражаются в отдельных документах, иногда может потребоваться информация о регистрации из региональных ведомств, договоры на поставку, экспорт товаров, акты выполненных работ, счета и квитанции, сопутствующие бумаги.

Система налогообложения ФОП

ФЛП самостоятельно подбирает соответствующую систему налогообложения, которая отражает масштабы и возможности бизнеса.

В зависимости от категорий, а также наличия или отсутствия льгот, выбирается принадлежность к группе, общему (единому) типу, режим с учетом подоходного налога, или без него.

Сложности в бухгалтерии ФОП

Некоторые простые отчеты по шаблону можно сдавать самостоятельно, однако основную часть бухгалтерии следует доверить профессионалам. Любая, даже самая незначительная деталь, упущенная в документах для проверяющего органа может повлечь за собой серьезные проблемы.

Кроме рисков в неточности данных, занятие делами учета и аудита отнимает значительную часть времени, тем более, если нет квалификации и опыта работы.