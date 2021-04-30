Бой Фьюри и Джошуа отложен? Что говорят промоутеры обоих боксеров

Один из промоутеров утверждает: обоим боксерам надо искать других соперников.

Тайсон Фьюри-чемпион WBC и Энтони Джошуа — обладатель титулов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе еще в середине марта подписали контракт на проведение двух поединков. Оба боя должны были состояться в 2021 году, однако в то время не имели ни даты, ни места проведения.

С момента подписания контрактов прошло полтора месяца, однако первый бой еще до сих пор не был организован. Еще в начале апреля промоутер Matchroom Boxing Эдди Гірн, который занимается организацией боя, сообщал, что в ближайшее время место и дата проведения первого поединка будут известны.

В свою очередь, глава Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Энтони Джошуа, отмечал, что обоим боксерам, скорее всего, придется искать других соперников. В четверг, 29 апреля, оба промоутера дали интервью относительно перспектив проведения поединка.

Однако их позиции отличаются друг от друга: Гірн утверждает, что в начале мая уже будут известны дата и место проведения боя, в то время, как Арум подчеркнул: первый поединок между боксерами точно не состоится в июле-августе, как это было запланировано. Что сказали промоутеры?Эдди Гірн (Sky Sports) «Конечно, это заняло немного больше времени, чем мы ожидали.

Оба парня согласились на предложение с Ближнего Востока, мы его документально готовим. Это не так уж и просто, за 24 часа просмотреть все в такой долгой сделке на бой, учитывая его величину.

Боб Арум говорит: „Эдди Гирн, он тратит время“. Ожидалось, что мы будем партнерами в этом поединке.

Единственный, кто видит и делает что-то относительно этого поединка — это я.

И это меня не остановит до тех пор, пока мы его не организуем». «Мы близки.

У нас есть соглашение, есть подписанный контракт, есть место проведения, которое было оговорено и утверждено. Теперь нам нужно это вписать в длиннющую сделку, а объявление поступит на следующей неделе».

Боб Арум (The Telegraph) «понадобится несколько месяцев, чтобы саудиты выполнили все требования в отношении такой крупной сделки. Это не просто вопрос места проведения, со стороны саудитов есть требования по трансляциям и другим вещам, и это может занять несколько месяцев перед тем, как все будет проговорено.

Это может даже продолжаться до 2022 года, учитывая, как выглядят дела на сегодняшний день». «Бой в июле или августе — на дни, чего мы и боялись. Обоим боксерам нужно искать другие бои летом, пока переговоры по этому поединку на Ближнем Востоке продолжаются.

Слова горна, что в отношении боя есть договоренность — полная чушь. Если бы это было так, без всяких других осложнений, которые появились, у нас уже был бы бой.

Тайсон Фьюри раздражен насчет этого и отказывается ждать». Что может ожидать на Фьюри и Джошуа, если бой летом не состоится?В предыдущем интервью BoxingScene Боб Арум говорил, что оба боксера имеют альтернативные варианты.

Энтони Джошуа может защитить пояс WBO против украинца Александра Усика. Украинский боксер является обязательным претендентом, но из-за организации поединка между Джошуа и Фьюри мог встретиться с британцем Джо Джойсом.

Тайсон Фьюри может вместо Джошуа провести третий бой против американца Деонтея Уайлдера. В контракте между боксерами был предусмотрен пункт по третьему поединку.

Организация боя Фьюри-Джошуа: хронология событий 3 марта. Фьюри и Джошуа договорились о проведении боя. 15 марта.

Контракт между боксерами подписан: в нем предусмотрено проведение двух боев. 16 марта. Представители Фьюри обвиняют Эдди горна в преждевременном объявлении о бое с Джошуа. 9 апреля.

Эдди Гірн сообщает, что дедлайн для организации поединка — 12 апреля. 13 апреля. Тайсон Фьюри дает интервью, в котором намекает, что готов двигаться дальше", если бой не будет организован в ближайшее время. 17 апреля.

Энтони Джошуа сообщает, что получил предложение по поединку — он должен состояться в конце июля-начале августа. 27 апреля. Боб Арум рассказал, что первый бой между боксерами под угрозой, а обоим боксерам надо искать других соперников. 29 апреля.

Интервью Эдди Горна и Боба Арума относительно перспектив поединка. .