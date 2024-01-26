Какие типы выпрямителей существуют?

Сварочный выпрямитель – это разновидность техники для электродуговой сварки. Его используют для получения неразборных соединений металлических деталей.
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Назначение сварочного выпрямителя
Выпрямители используются для преобразования сетевого переменного тока в постоянный ток с необходимыми параметрами для поддержки электрической дуги. Процесс сварки может осуществляться в схеме прямой или обратной полярности.
Это позволяет работать с деталями различной толщины и из разных металлов.
Выпрямители получили широкое практическое применение. Их используют:
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для несложных бытовых сварочных работ;
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на объектах строительства;
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в ремонтных мастерских;
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на производственных предприятиях.
Применение выпрямителей позволяет сваривать детали из разных металлов и их сплавов, получая высокое качество сварочного шва.
Во время работы дуга горит стабильно, не гаснет и практически отсутствует разбрызгивание металла.
Типы сварочных выпрямителей
Для работы сварочного аппарата на его вход подаётся питающее напряжение. В зависимости от вида системы питания различают следующие типы сварочных выпрямителей:
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Однофазные – подключаются к однофазной бытовой сети для выполнения несложных сварочных работ; устройства имеют низкий коэффициент мощности, поэтому предназначены для использования в мастерских;
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Двухфазные – в сравнении с однофазными аппаратами техника обеспечивает более стабильный постоянный сварочный ток, что повышает качество сварочного шва; это оборудование применяется редко, поскольку двухфазные электрические сети менее распространены, чем одно- или трёхфазные;
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Трёхфазные – наиболее распространённые аппараты для профессионального применения; они подключаются к трёхфазной сети с напряжением 380 В, отличаются увеличенной мощностью, высоким качеством сварочных швов и предназначены для работ на промышленных предприятиях.
Виды сварочных выпрямителей
В зависимости от технологии сварки сварочные выпрямители бывают нескольких видов.
MMA – техника для ручной электродуговой сварки с помощью неплавящихся электродов;
TIG – аппараты для электродуговой сварки неплавящимися электродами в среде защитных газов; обеспечивают высокое качество сварочного шва и низкое разбрызгивание металла;
MIG/MAG – техника для полуавтоматической сварки в среде инертного или активного защитного газа; сварочная проволока подаётся в область сварки автоматически с помощью специального механизма.
Преимущества и недостатки
Среди преимуществ этой техники следует выделить:
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поддержка разных технологий сварки;
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высокий КПД;
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стабильное горение дуги;
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возможность регулирования сварочного тока в широком интервале значений;
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низкий расход сварочной проволоки и присадочных материалов;
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минимальный уровень шума во время работы;
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небольшой вес и компактные габариты.
Есть у техники и некоторые недостатки – её стабильная работа сильно зависит от характеристик питающей сети.
Кроме этого, аппараты чувствительны к коротким замыканиям, от которых происходит их серьёзная поломка.
Заключение
Сварочный выпрямитель – это оптимальный вариант техники как для выполнения несложных бытовых задач, так и для сваривания важных конструкций. Применение разных полярностей постоянного тока существенно расширяет функциональные возможности техники, позволяет работать и с тонкими, и с толстыми деталями.