Какие типы выпрямителей существуют?

Сварочный выпрямитель – это разновидность техники для электродуговой сварки. Его используют для получения неразборных соединений металлических деталей.

Назначение сварочного выпрямителя

Выпрямители используются для преобразования сетевого переменного тока в постоянный ток с необходимыми параметрами для поддержки электрической дуги. Процесс сварки может осуществляться в схеме прямой или обратной полярности.

Это позволяет работать с деталями различной толщины и из разных металлов.

Выпрямители получили широкое практическое применение. Их используют:

для несложных бытовых сварочных работ;

на объектах строительства;

в ремонтных мастерских;

на производственных предприятиях.

Применение выпрямителей позволяет сваривать детали из разных металлов и их сплавов, получая высокое качество сварочного шва.

Во время работы дуга горит стабильно, не гаснет и практически отсутствует разбрызгивание металла.

Типы сварочных выпрямителей

Для работы сварочного аппарата на его вход подаётся питающее напряжение. В зависимости от вида системы питания различают следующие типы сварочных выпрямителей:

Однофазные – подключаются к однофазной бытовой сети для выполнения несложных сварочных работ; устройства имеют низкий коэффициент мощности, поэтому предназначены для использования в мастерских; Двухфазные – в сравнении с однофазными аппаратами техника обеспечивает более стабильный постоянный сварочный ток, что повышает качество сварочного шва; это оборудование применяется редко, поскольку двухфазные электрические сети менее распространены, чем одно- или трёхфазные; Трёхфазные – наиболее распространённые аппараты для профессионального применения; они подключаются к трёхфазной сети с напряжением 380 В, отличаются увеличенной мощностью, высоким качеством сварочных швов и предназначены для работ на промышленных предприятиях.

Виды сварочных выпрямителей

В зависимости от технологии сварки сварочные выпрямители бывают нескольких видов.

MMA – техника для ручной электродуговой сварки с помощью неплавящихся электродов;

TIG – аппараты для электродуговой сварки неплавящимися электродами в среде защитных газов; обеспечивают высокое качество сварочного шва и низкое разбрызгивание металла;

MIG/MAG – техника для полуавтоматической сварки в среде инертного или активного защитного газа; сварочная проволока подаётся в область сварки автоматически с помощью специального механизма.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ этой техники следует выделить:

поддержка разных технологий сварки;

высокий КПД;

стабильное горение дуги;

возможность регулирования сварочного тока в широком интервале значений;

низкий расход сварочной проволоки и присадочных материалов;

минимальный уровень шума во время работы;

небольшой вес и компактные габариты.

Есть у техники и некоторые недостатки – её стабильная работа сильно зависит от характеристик питающей сети.

Кроме этого, аппараты чувствительны к коротким замыканиям, от которых происходит их серьёзная поломка.

Заключение

Сварочный выпрямитель – это оптимальный вариант техники как для выполнения несложных бытовых задач, так и для сваривания важных конструкций. Применение разных полярностей постоянного тока существенно расширяет функциональные возможности техники, позволяет работать и с тонкими, и с толстыми деталями.