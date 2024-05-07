Получение доходов по LP на криптобирже Tegro.Finance

LP являются криптовалютными токенами – цифровыми сертификатами определенной стоимости или доли в проекте, которую гарантирует владелец. Их создают участники на децентрализованных биржах, поддерживая ликвидную торговлю, используя с ними в паре другие токены и стабильные монеты.

С зарабатыванием комиссионных и LP-токенов как премии при предоставлении ликвидности в паре. Статья рассказывает информативно о создании ликвидных пар, получении процентов по транзакциям остальных участников, работе LP, и о заработке на TON.

Структура заработка на токене DEX

Ликвидным пулом называют накопитель криптовалют парами при покупке одной валюты из пула за другую, которая теперь направляется на место выкупленной в пуле.

Считается, покупатель поставляет ликвидность в пул, отправляя туда валюту, за которую покупает. За это он получит токенами процент от комиссий на других обменах участников по определенным парам.

Чтобы самому поставлять ликвидность, достаточно на децентрализованной бирже https://tegro.finance создания ликвидной LP-пары, к примеру токенов DEX TON/TGR в пропорциях пятьдесят на пятьдесят процентов.

Пул характеризуется периодическими потерями, когда цена валют меняется в сравнении с исходной ценой купли.

В случае роста $TON на какой-то процент, $TGR на столько же будет уменьшаться. При большей ликвидности монеты блокчейна, происходит заработок.

Но часто ради выгоды ее просто холдят (держат).

Чтобы создать пару LP, покупаются токены TGR с TON

Зарабатываем блокчейном TON с покупкой токенов на DEX-бирже tegro.finance, которые потом стейкаем, фармим или закидываем в лиувидный пул.

Сначала покупается TON. Для этого подключается кошелек в DEX . Нужно перейти на саму биржу, для авторизации нажимать иконку в виде полосок справа вверху.

Дальше выбирается кошелек, нажимая кнопку Connect, чтобы авторизоваться. В данном случае выбирается кошелек Tonkepeer. Чтобы он подключился, нужно нажать на него последовательно два раза.

Дальше покупается токен TGR, чтобы создавалась ликвидная пара. Он нажимается после TON, после этого жмется клавиша Swap.

Покупать оба токена поровну 50/50.

Нажатием Confirm вызывается смарт-контракт, после чего переход к своему кошельку. После подтверждения контракта оплачивается комиссии по блокчейну.

Дальше – создание пары ликвидности.

Для этого переходим в окно Liquidity и указываем количество нужных TON, после чего в TGR сразу показывается нужная сумма оплаты.

С подтверждением смарт-контракта, создана ликвидная пара, и начинается прибыль по транзакциям.

В рассмотренном примере Артем заработал 12 TON, равное 15% за два дня.