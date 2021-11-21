Какие программы обучения предлагает George Brown College в Канаде

Один из самых крупных гос. колледжей Канады Джордж Браун Колледж находится центральной части Торонто. Насыщенная деловая атмосфера в данной столице провинции Онтарио особо стимулирует студентов Джордж Браун Колледжа (GBC) осваивать передовые учебные программы, создавая себе базис для будущего продвижения в науке, экономике или бизнесе.

Колледж имеет богатую историю. Он был основан в 1967 году, и его ведущими партнерами являются 1300 лучших мировых брендов и компаний в разных сферах деятельности.

Заведение предоставляет студентам просторные, с современным оборудованием учебные и лабораторные аудитории, где они создавать модель своей будущей рабочей среды, обучаться в ней и получать практические навыки.

Программы обучения колледжа GBC

Колледж имеет 150 программ обучения по специальностям в разных отраслях экономики.

Но даже после обучения отдел трудоустройства в колледже помогает выпускникам эффективно разработать свое резюме, подготовиться к собеседованию и успешно пройти его, чтобы устроиться на престижное рабочее место по своей специальности.

Обучение в колледже ориентировано на получение практических навыков по выбранной специальности.

Всего в колледже около 26 тысяч студентов, и из ни более 3,5 тысяч студенты иностранные. Для них оборудованы современные общежития – кампусы.

Время учебы в неделю составляет 20 часов.

Программы обучения в колледже распределены по таким специальностям:

Строительство, технологии и проектирование.

Мода, стиль и ювелирное дело.

Гостиничный бизнес и сфера туризма.

Экономика, бизнес и финансы.

Менеджмент по специализациям.

Информационные и компьютерные технологии.

Программы общего образования.

Машиностроительная отрасль.

Кулинария.

Дизайн интерьера

Авторское мастерство исполнителей.

Образование для младшего дошкольного возраста.

Медицинское и санитарное обучение.

Изучение английского языка в рамках программы академического образования

Программа предполагает для обучения девять уровней, каждый длится по восемь недель.

Обычно студенты обучаются от шести до десяти месяцев, это готовит их для академического освоения программ по специальности в колледже.

Программы получения сертификатов и дипломов

Эти программы предполагают обучение в течение одного года, двух или трех лет на базе полученного ранее образования. Занятия по этим программам начинаются в сентябре и (или) январе.

Программы последипломного повышения квалификации

Рассчитаны на восемь и двенадцать месяцев обучения в соответствии с узкими специализациями.

Предназначены для выпускников, которые закончили ранее вузы и колледжи. Помогают повышать профессиональный уровень по освоенной ранее специальности.

Программы обучения до степени бакалавра

Такие программы рассчитаны на обучение отдельным специализациям финансовых услуг, управления в гостиничных хозяйствах, управления в строительстве, в дошкольном воспитании.

Программы рассчитаны четыре года обучения с получением теоретических знаний, с возможностями стажировок и производственных практик.

Проживание студентов

Для проживания предназначены комфортные кампусы с мебелью, интернет соединениями, общей кухней, телефоном и кабельным телевидением.

Для всех студентов предусмотрены занятия в тренажерных и спортивных залах, игровые площадки для всех основных видов спорта.

Рядом расположены кафетерии, рестораны и клубы.