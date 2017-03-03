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Какие многолетние цветы посадить на даче

3 марта 2017

Садовники не по наслышке знают о том, сколько времени и усилий занимает украшение и озеленение территории. Цветы, деревья, кусты — все это нередко используется для подобных целей.

цветы на даче

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Многолетние растения: основные виды

Довольно часто современные садовники выбирают для украшения клумб и территории многолетние цветы. Особенность таких видов заключается в неприхотливом уходе, что занимает значительно меньше времени и усилий.

Существует большое количество многолетних растений, которые подходят не только для высадки на клумбе, но и для украшения других участков. К основным видам относятся:

  • низкорослые растения. В основном, высота цветов не превышает 30 см, используются для оформления каменистых садов;
  • среднерослые. Цветы растут до 1 м, хороший вариант для создания ярусных композиций;
  • высокорослые. Растения отличаются внушительной высотой, используются для оформления центра клумбы.

Отдельным и уникальным видом являются вьющиеся растения, которые идеально подходят для украшения террасы, беседок и балконов. Особенность этих цветов заключается в том, что они не только радуют глаз своими насыщенными красками, но и скрывают мелкие погрешности, допущенные во время строительства.

Каждый из вышеперечисленных видов многолетних растений можно использовать для оформления клумб и декоративных садов. Из низкорослых цветов стоит обратить внимание на такие сорта, как анютины глазки и барвинок, обладающие яркими и насыщенными красками.

дачные цветы

Беспроигрышными вариантами для оформления дачного участка будут лилейник и радиола. Среднерослые сорта неприхотливы в уходе, и способны расти на одном месте до 10 лет.

Украсить центр клумбы можно шток-розой или подсолнухами. Необычные высокие растения хорошо смотрятся отдельно от других видов.

Особенности ухода

В основном, многолетние цветы не нуждаются в регулярном поливе и большом количестве света. Но существуют некоторые особенности ухода, о которых стоит знать любому садовнику:

  • растения лучше всего высаживать в осеннее время;
  • необходимо выбрать одно постоянное место для цветов;
  • не все сорта способны зимовать в грунте (например, гладиолусы).

Все виды многолетних цветов желательно выбирать по высоте. Среднерослые и высокорослые варианты лучше всего помещать на задний план, маленькие растения — на передний.



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