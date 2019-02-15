Какие мероприятия можно проводить в детском игровом зале

Каждые родители хотят порадовать свое чадо незабываемыми эмоциями и впечатлениями, придумывая сценарий того или иного праздника. Уже давно отмечать праздники дома стало неинтересно и не выгодно.
Популярность игровых залов
Просто сумасшедшую популярность сейчас набирают детские игровые залы. Обычно они являются составляющей целого спортивно-развлекательного комплекса. Если бассейн в детском саду для вас редкость, тогда вы наверняка со своим ребенком посещаете подобные заведения.
Функции детской игровой комнаты
В игровой комнате, оборудованной специально под разные возрастные категории ребят, возможно проводить следующие мероприятия:
- детские дни рождения. Пригласив сказочных героев, вы оставите в памяти ребенка приятные воспоминания. К тому же зал может вместить гораздо больше маленьких гостей, чем ваша квартира;
- выпускные. Особенно интересно будет отмечать в таком месте выпускной в детском садике, так как детки ещё маленькие и неусидчивые. Порой их так трудно усадить в тесном актовом зале;
- семейные праздники. Любой семейный праздник можно провести в таком месте всей семьёй и ещё раз окунуться в детство;
- всевозможные мастер-классы. Этот вид развлечений набирает популярность, ведь где ещё ребенок может безпрепятственно, скажем, лепить тесто;
- небольшие спортивные мероприятия.
Всевозможные зоны для развлечений:
- бассейны с шарикамлхи;
- столы для чаепития;
- квесты;
- столы для рисования;
- стена для скалолазания;
- зона с аттракционами.
Каждая зона рассчитана на определенную возрастную категорию детей, значит каждый найдет себе развлечение.
Для особенного торжества в гости можно пригласить профессиональных аниматоров. К счастью, их сейчас очень много, в костюмах героев на любой вкус.
Как выбрать игровую комнату
Выбирая игровую комнату, остановитесь на следующих критериях:
- санитарное состояние зала. Выбранное помещение должно соответствовать всем санитарным нормам (включая пожарную безопасность), хорошо проветриваться;
- свободное место для игр. В комнате должно быть достаточно свободного места, ведь дети ещё могут и танцевать;
- наполненность зала. Этот фактор тоже необходимо учитывать, ведь в выходной день здесь может быть ещё и много других детей;
- наличие детского кафе. Скорее всего после подвижных игр ребенок захочет подкрепиться.
К тому же, поинтересуйтесь, есть ли в таком заведении медсестра, ведь маленьким непоседам так легко травмироваться.