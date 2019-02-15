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Какие мероприятия можно проводить в детском игровом зале

15 февраля 2019

Каждые родители хотят порадовать свое чадо незабываемыми эмоциями и впечатлениями, придумывая сценарий того или иного праздника. Уже давно отмечать праздники дома стало неинтересно и не выгодно.Какие мероприятия можно проводить в детском игровом зале

Популярность игровых залов

Просто сумасшедшую популярность сейчас набирают детские игровые залы. Обычно они являются составляющей целого спортивно-развлекательного комплекса. Если бассейн в детском саду для вас редкость, тогда вы наверняка со своим ребенком посещаете подобные заведения.

Функции детской игровой комнаты

В игровой комнате, оборудованной специально под разные возрастные категории ребят, возможно проводить следующие мероприятия:

  • детские дни рождения. Пригласив сказочных героев, вы оставите в памяти ребенка приятные воспоминания. К тому же зал может вместить гораздо больше маленьких гостей, чем ваша квартира;
  • выпускные. Особенно интересно будет отмечать в таком месте выпускной в детском садике, так как детки ещё маленькие и неусидчивые. Порой их так трудно усадить в тесном актовом зале;
  • семейные праздники. Любой семейный праздник можно провести в таком месте всей семьёй и ещё раз окунуться в детство;
  • всевозможные мастер-классы. Этот вид развлечений набирает популярность, ведь где ещё ребенок может безпрепятственно, скажем, лепить тесто;
  • небольшие спортивные мероприятия.
Какие мероприятия можно проводить в детском игровом зале

Всевозможные зоны для развлечений:

  • бассейны с шарикамлхи;
  • столы для чаепития;
  • квесты;
  • столы для рисования;
  • стена для скалолазания;
  • зона с аттракционами.

Каждая зона рассчитана на определенную возрастную категорию детей, значит каждый найдет себе развлечение.

Для особенного торжества в гости можно пригласить профессиональных аниматоров. К счастью, их сейчас очень много, в костюмах героев на любой вкус.

Как выбрать игровую комнату

Выбирая игровую комнату, остановитесь на следующих критериях:

  • санитарное состояние зала. Выбранное помещение должно соответствовать всем санитарным нормам (включая пожарную безопасность), хорошо проветриваться;
  • свободное место для игр. В комнате должно быть достаточно свободного места, ведь дети ещё могут и танцевать;
  • наполненность зала. Этот фактор тоже необходимо учитывать, ведь в выходной день здесь может быть ещё и много других детей;
  • наличие детского кафе. Скорее всего после подвижных игр ребенок захочет подкрепиться.

К тому же, поинтересуйтесь, есть ли в таком заведении медсестра, ведь маленьким непоседам так легко травмироваться.



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