Как выглядит укус клопа на теле человека и чем их обработать

Размножение этих насекомых происходит даже там, где чистота и порядок. Они могут переходить через одежду в транспорте или же от соседей. Очень важно правильно отличить их укусы от остальных насекомых. Только так можно будет своевременно обработать поврежденное место специальным средством. Подробную информацию о признаках и обработке укуса постельного клопа можно прочитать на сайте https://pro-dezservice.ru/ukusy-klopov.

От укуса клопа могут возникать аллергические реакции и зуд. Но специалистами было также замечено, что эти паразиты могут передавать слюной лейшманиоз и филяриоз, возвратный и сыпной тиф, чуму и жёлтую лихорадку, а также туберкулёз и сифилис, гепатит В и проказу. Но подобное наблюдается редко.

Главными особенностями нападения клопов являются:

Несколько дорожек от укусов на теле. Как правило, дорожка от одного паразита насчитывает приблизительно 5 укусов.

Кожный покров человека один клоп может несколько раз проколоть. Именно по этой причине на коже видно сразу несколько отверстий.

Со стороны укус выглядит как небольшая красная припухлость.

Укус похож на комариный. Но контур повреждения в этом случае более чёткий.

Особенно сильно укус проявляется у детей и у женщин. Это связано с толщиной кожного покрова. Последствия, как правило, заметны уже через 15 минут. Человек в период укуса не чувствует ничего. Реакция начинается лишь после попадания слюны в организм.

Лечение укуса

Укус клопа следует обрабатывать как можно быстрее. Только так место повреждения гноиться и зудеть не будет. Порядок лечения следующий:

Необходимо все поражённые места обработать при помощи чистой воды. Также рекомендуется применять содовый либо мыльный раствор.

К укусу необходимо приложить кубик льда. Лучшим воздействием обладает сок картофеля либо петрушки. Но можно воспользоваться и замороженной водой.

На поражённый участок следует нанести препарат, который поможет устранить зуд. Отлично для этой цели подходит «звёздочка» или же «афлодерм».

Также нужно смазывать участок настоем прополиса.

При возникновении аллергической реакции стоит на поражённое место нанести «меновазин». Также очень важно употребить антигистаминные вещества.

Также специалисты рекомендуют сразу после обнаружения укуса принимать тёплую ванну. После этого на кожный покров нужно нанести эфирное масло либо специально предназначенную мазь.

При сильной боли стоит выпить обезболивающее средство. Из народной медицины распространены мята и чеснок, одуванчик и подорожник, а также лук и петрушка.