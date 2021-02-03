Как выгодно продать автомобиль с пробегом?

Ежегодно в нашей стране продается порядка 5 миллионов автомобилей с пробегом. Поэтому вопрос быстрой и выгодной продажи подержанных машин актуален для многих автовладельцев. Для того чтобы расстаться со своим автомобилем на выгодных условиях, стоит придерживаться следующих рекомендаций.

Услуги компаний по выкупу авто

Если необходимо продать машину как можно быстрее, то в таком случае целесообразно воспользоваться услугами компании, которая осуществляет выкуп автомобилей .

Данные компании готовы приобрести не только авто с пробегом, но также аварийные, битые, залоговые, кредитные, проблемные и неисправные машины. При этом процесс оформления сделки достаточно прост. Сначала владелец машины подает заявку на ее продажу. Уже в тот же день специалист оценивает состояние авто и оглашает его текущую стоимость. Если автовладелец согласен с озвученной суммой, он подписывает договор и получает деньги.

Сезонность влияет на скорость продажи

В большинстве случае наибольший спрос на автомобиль наблюдается весной или осенью. Весной потенциальные покупатели готовятся к отпускам и дачному сезону, а осенью – стремятся заключить сделку до нового года.

Также стоит отметить, что весной цены на автомобили немного выше, чем осенью. Наименьший спрос на авто наблюдается летом. В этот период года большинство людей отдыхает и не планирует совершать серьезные покупки.

Не стоит обманывать покупателя

Многие владельцы изначально указывают неправдивую информацию о своем автомобиле. Чаще всего продавцы битых автомобилей заверяют о том, что их машина никогда не участвовала в ДТП. Однако такая ложь проявляется очень быстро.

Иногда понять, что автомобиль крашен, можно даже без специальных приборов. Почувствовав обман, у потенциального покупателя моментально возникает негатив. На подсознательном уровне он думает, что «не крашенная и не битая» машина на самом деле полностью «убитая». В такой ситуации о сделке не может быть и речи.

Поэтому продавцам необходимо честно рассказать о плюсах и минусах своего авто. Потенциальные покупатели ценят честность и в таком случае охотнее склоняются к заключению сделки.

Подготовка авто

Перед тем, как выставить автомобиль на продажу, его необходимо подготовить. Причем совершенно необязательно выполнять капремонт машины.

Достаточно привести ее в товарный вид. Это можно сделать путем замены перегоревших лампочек, резинок на дворники, старых амортизаторов, битых фар и т.д. Даже мелкий ремонт позволяет увеличить шансы на продажу авто и дать потенциальному покупателю меньше оснований для торга.