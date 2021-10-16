Какие есть виды торгового оборудования для демонстрации товаров

Для предприятий торговли незаменимой частью является наличие торговых стеллажей и витрин, которые демонстрируют продукцию с максимально выгодной стороны для покупателей.

Рассмотрим каким бывает торговое оборудование и как его выбирать. В широком ассортименте торговое и рекламное оборудование на заказ предлагает компания Digital Mark.

Виды торгового оборудования

В настоящее время существует большой перечень разнообразных вариантов мебели и стоек для выставления товаров или типографических изделий для информации. Наиболее распространенными типами являются:

Стеклянные и деревянные стеллажи закрытого и открытого типа. Модификации бывают разными: с распашными дверцами или открытого типа, с подсветкой или без.

Стенды и стойки для размещения информации стационарного типа или на колесиках для мобильности перемещения по залу.

Островные конструкции, которые представляют собой своеобразные прилавки с разным количеством полок и изготовленные из дсп, лдсп, мдф и стекла. Цветовые решения бывают разными.

Отдельной категорией являются стенды для презентаций или мероприятий. Чаще обычного это всевозможные промо-стойки, которые могут быть изготовлены под конкретного заказчика с нанесением логотипа или бренда.

Все перечисленные варианты призваны демонстрировать товар или информацию для покупателей и посетителей.

Советы по выбору торгового оборудования

Прежде чем подбирать конкретный вид стеллажей или стоек, следует определиться для чего они нужны, иными словами какую продукцию они будут демонстрировать. А после того, как ясна концепция стоит подбирать варианты, придерживаясь следующих рекомендаций:

Стоит выбирать проверенного поставщика. Для этого следует изучить его портфолио, опыт работы и всю возможную информацию о нем на официальном сайте. Желательно рассматривать тех, которые осуществляют работы под ключ: изготовление, доставку, монтаж и гарантию.

Если какой-то вид продукции нужен на заказ, стоит значительно заранее определяться с ним и уточнять сроки производств, потому что все нестандартное всегда требует временных затрат.

Перед покупкой стоит обязательно учесть площадь и особенности торговой или выставочной зоны. Например, рядом с окнами стоит выбрать стеклянные стеллажи, чтобы света в помещении было особенно много. А пристенные расположить рядом со стеной.

Выбор торгового оборудования – ответственный момент, особенно, когда осуществляется впервые.

Для этого рекомендуется доверить просчет и подбор вариантов опытным специалистам в своем деле.