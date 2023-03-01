Binance– биржа для криптовалютной торговли, работает с 2017 года. Сейчас это самая популярная криптобиржа в мире, во всех обзорных рейтингах находится на первых позициях, с суточным торговым оборотом более $1.5 млрд. Секунда работы биржи приносит 1,4 млн. операций. При этом, несмотря на такую успешность, у компании самая низкая комиссия – не более 0.1% по одной сделке.

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Регистрация и аутентификация

На официальном сайте биржи можно легко и быстро зарегистрироваться.

Заполняется анкета, и указывается промокод, который откроет возможность получения подарков и скидок по комиссии при торговых операциях. Этот промокод нужно искать у дилеров биржи, и на обзорных агрегаторах.

После регистрации нужна верификация с двухконтурной аутентификацией.

Для этого, кроме пароля и логина, нужно обладать индивидуальным ключом и кодом.

Верификация дает возможность работать с лимитом на вывод после торговых операций до 100 биткойнов. Без верификации возможен вывод только двух биткойнов.

Торговые пары, конкурсы, акции

Биржа Бинанс обладает самым широким листингом в списках криптовалют, открывается на сотрудничество к новым монетам.

В листингах представляются пары только с самыми перспективными валютами. В них 140 монет и токенов, в сумме с 370 торговыми парами.

Все пары сводятся в листингах на валюты: Бинанс Койн, Биткойн, Эфириум, Тетнер.

Алгоритм работы на бирже Бинанс

Этапы пошаговой инструкции для торговых операций на бирже:

Нужно перейти в раздел кабинета Торговля, Р2Р.

В верхней части панели выбирается позиция Купить. Если ничего не менялось, эта позиция указана по умолчанию. Выбирается криптовалюта. Например, Биткойн. В качестве фиатной не подкрепленной валюты выбирается рубль. Если настройки не менялись, в исходном варианте там устанавливается юань Китая.

Суммы покупок и варианты оплаты указывать не обязательно, выполняется по желанию. Здесь можно выставлять фильтры, отсекающие ненужные для заполнения поля, и выделяющиеся нужные предложения.

Следующий шаг – просмотр предложений от участников торгов на бирже. Нужно обращать внимание на лимит по сделкам, их способы приема оплаты. После выбора подходящей заявки, нужно нажать Купить ВТС.

Указать сумму, и опять нажать Купить ВТС. Так откроется сделка.

Откроются реквизиты продавца, с указанием времени для выполнения платежа. Открыт чат для связи с ним.

Когда оплата пройдет, нажимается Подтвердить. После этого нужно ждать подтверждения продавца о получении ним денег.

Когда валюта поступит на счет, сделка закончена.