Какие есть виды сейфов и как выбрать

Сейф представляет собой специальной приспособление для хранения ценностей, оружия или каких-то других вещей и предметов, которые нужно держать взаперти.

Нередко, люди хранят там вещи, которые не имеют материальной ценности для остальных, но дороги им самим, например, старые фото или какие-то другие памятные вещи. Нет универсальной одной модели сейфа. Они могут быть самые разные.

Виды сейфов

Если говорить о предназначении, сейфы могут быть следующих видов:

Мебельные. Они располагаются обычно в шкафах, в одном из отсеков. Небольшого размера и объема. Их не видно, так как они не на виду, как обычные сейфы, что является дополнительным преимуществом. Можно хранить деньги, документы, драгоценности и другие негабаритные вещи.

Встраиваемые. Обычно они встраиваются в стену и, как в кино, прячутся за картиной, шкафом, ковром и так далее. Одни из самых надежных, потому что скрытые и встроенные.

Офисные. Из самого названия понятно, где такие сейфы используются. Хранят в них обычно не деньги, так как организациям сейчас удобнее и надежнее держать деньги в банке, а важные документы.

Взломо-огнестойкие. Они стоят дороже стандартных моделей, но более надежные, так как их не так просто взломать. Кроме того, при возникновении пожара, деньги и документы останутся в целости и сохранности.

Оружейные. Многие люди являются обладателями огнестрельного оружия. Кто-то использует его для работы, другие любят охотиться, трети – для самообороны. Просто так повесить на крючок, особенно, если в доме есть дети, оружие нельзя. Необходимо надежно его хранить. Специальный сейф – идеально подходит для этих целей.

Автомобильные. Они устанавливаются в автомобилях, если приходится носить с собой какие-то ценности, документы и так далее.

Насколько надежны сейфы

Даже огромные банковские сейфовые хранилища, представляющие собой целые помещения, не могут быть на все 100% надежными.

При желании и их можно вскрыть. Но, это не так просто и придется постараться, попыхтеть и потратить приличное количество времени и сил. Пока злоумышленник будет тратить на все это время, сигнализация сработает, приедет группа быстрого реагирования и так далее.

Это в тех случаях, когда в сейфах хранится действительно что-то очень ценное. В основном же их приковывают дополнительно к батарее или специальным кронштейнам на полу, сделанными для этого и так далее.

Независимо от вида выбранного сейфа, важно, чтобы он был качественный и надежный. Внимание нужно обращать на производителя, а также на магазин, в котором он приобретается.