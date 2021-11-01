Какие есть виды рабочей спецобуви и советы по выбору

В большинстве случаев нормальный процесс работы зависит от того, насколько комфортно человеку находится в одежде. Но стоит помнить, что не вся обувь подходит для того или же иного процесса. Для каждой отрасли предназначается своя обувь.

Она входит в состав рабочего комплекта и считается средством защиты. Главным предназначением рабочей обуви считается защита нижних конечностей человека от возможного получения травмы и негативно влияющих факторов окружающей среды, а также обеспечение комфорта в рабочем процессе. На сайте компании https://www.patriot-cl.ru/special-clothing/ рабочая спецобувь представлена в широком ассортименте.

Разновидности и выбор

В зависимости от формы производства модели вся рабочая обувь может быть разделена на такие типы, как сапоги обычные или же полусапоги, а также с удлинённым голенищем, полуботинки и ботинки, тапочки (сандалии) и валенки, галоши и туфли, боты и бахилы.

Помимо этого, обувь может различаться и сферой её использования: для строительных работ или же для медицины, для сотрудников химических или же фармацевтических, а также пищевых предприятий, службы охраны и иных сервисных служб.

Материал производства также определяет вид рабочей специальной обуви. Сырьё может быть искусственного или же натурального происхождения, комбинированного.

Наибольшей популярностью пользуется обувь из таких материалов:

На основе кожи комбинированного дубления (юфти). Материал считается экологически безопасным и прочным. Но эстетические показатели у него не очень хорошие. Чаще всего предметы обуви из юфти применяют там, где будет контакт с агрессивной средой.

Хромовая кожа отличается более привлекательной внешностью и отличными качественными показателями. Но в сравнении с юфти она более дорогая. Может быть использована для внутренней или же для лицевой поверхности.

Помимо этого, может быть применена кожа искусственного происхождения.

Но эксплуатационные параметры её довольно низкие. Для деятельности во влажной среде актуальна резина. А вот обувь, предназначенная для лета, может быть изготовлена из кожи или же из ткани.

Утеплителем для зимних предметов служит мех искусственного или же натурального происхождения. Разной может быть и подошва. Она производится из ПВХ или же термоэластопласта, полиуретана или же нитрила.