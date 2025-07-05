Аутсорсинг персонала становится все более популярным способом по обеспечению постоянного роста производства и реализации намеченных планов.

Стоит признать, что держать в штате постоянных сотрудников порой бывает невыгодно. Обратившись же к услугам аутсорсинговых компаний можно решить некоторые финансовые проблемы, так как их сотрудники продолжают оставаться в штате других организаций, при этом выполнять задачи нанимателя.

Расшифровка понятия аутсорсинг

Дословно понятие переводится как «привлечение ресурсов извне».

То есть «outer-source-using» означает привлечение в организацию сторонних работников для выполнения различных непрофильных функций. Аутсорсинг персонала отличается от других видов сотрудничества следующими показателями:

Такое соглашение может продолжаться длительный временной промежуток;

Подрядчики выполняют лишь второстепенные поручения, к примеру, в области разработки сайтов, реклам, уборка помещений и т.д.;

Возможно участие сторонних специалистов по организации бизнес-мероприятий, это может быть подбор персонала, техническое обеспечение, бухгалтерские отчеты и тд.

Для чего нужен аутсорсинг

Бывают ситуации, когда аутсорсинг поможет спасти ситуацию в любом бизнесе.

Следующими задачами можно загрузить наемный персонал без ущерба для собственного развития:

Расширение бизнеса в короткие сроки – а именно сократить время для найма и обучения постоянных работников путем аутсорсинга персонала из других компаний.

Подмена заболевших сотрудников.

Если сложно угнаться за обновленным законодательством, то есть выход – нанять для этих целей экспертов в области финансового, налогового, трудового права. Они помогут разобраться в бумагах и проконсультируют по вашей ситуации.

При наличии сложных или крупных заказов – чтобы не упустить такой шанс, выгоднее в помощь постоянным сотрудникам нанять дополнительно высококвалифицированных специалистов.

На разовый или сезонный проект – в этом случае не выгодно нанимать штат работников, гораздо практичнее будет нанять команду сотрудников на разовый или сезонный заказ.

Но чаще всего аутсорсинг используют для выполнения часто повторяющихся действий, где не нужны глубокие познания в направлении деятельности компании.

К примеру, по найму бригады разнорабочих, которые выполняют физическую работу с простым контролем.