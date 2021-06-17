Какие есть виды подшипников, их особенности и сфера применения

Подшипники являются одним из ключевых элементов самых различных электротехнических изделий. Их широко используют в машиностроении, авиастроении, в двигателях внутреннего сгорания, силовых агрегатах, устройствах, использующихся в погрузочно-разгрузочных работах. Широко используются в различных видах бытовой и кухонной техники.

Назначение подшипников – обеспечение вращения или качания, в зависимости от места использования, при минимальном сопротивлении. Существует несколько разновидностей подшипников. Каждый вид отличается конструкционными особенностями, принципом действия, основным назначением. В широком ассортименте подшипники в Украине представлены по ссылке.

Шариковый подшипник

Классический тип подшипников, основным конструкционным элементом которого является шарик. Располагаются они между двух обойм со специальными дорожками.

Зажатые рамками дорожек, шарики могут беспрепятственно перемещаться внутри обойм, но не могут сместиться в сторону. Относительно друг друга шарики располагаются на определенном расстоянии, которое всегда остается неизменным, благодаря наличию сепаратора.

Шарики за счет своей идеально круглой формы, касаются обойм точечно, при этом чем меньше площадь соприкосновения, тем ниже сопротивление. Долговечную эксплуатацию обеспечивает смазка, находящаяся сбоку конструкции.

Роликовые подшипники

Конструкция во много схожа с подшипниками шарикового типа.

Отличие заключается в форме роликов. В подшипниках этого типа они имеют цилиндрическую, то есть удлиненную, а не круглую форму, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения роликов с внутренней и внешней обоймами.

Поэтому роликовые подшипники обладают большим противодействием. Конструкция роликовых подшипников обеспечивает способность нести значительные радиальные нагрузки.

В некоторых моделях роликовых подшипников цилиндры располагаются в несколько рядов. Есть еще роликовые подшипники конического типа, в которых элементы качения имеют коническую форму. Такая особенность повышает противодействие конструкции к осевому воздействию При этом радиальная стойкость остается такой же высокой, как и у роликовых подшипников цилиндрического типа.

Шарнирные подшипники

Отличительная характеристика – сферическая форма внутренней и внешней обоймы. Назначение – передача осевых, радиальных, комбинированных нагрузок в подвижных и неподвижных узлах различных силовых агрегатов, установок, устройств.

Бывают обслуживаемого и необслуживаемого типа. Первый вариант предполагает возможность ремонта подшипника, второй тип в случае его выхода из строя подлежит полной замене.

Корпусные подшипники

Уже из самого названия не трудно предположить, что этот подвид современных подшипников имеет свой корпус.

Это готовый к установке подшипниковый узел, удобный в использовании. Такие подшипники принято называть еще самоустанавливающиеся, за счет наличия наружного кольца сферической формы, обеспечивающей еще и защиту от перекосов вала.

Кроме этого, для корпусных подшипников характерно наличие увеличенной внутренней обоймы или кольца. Так как долговечность работы подшипников любого типа обеспечивает смазка, то в корпусных конструкциях есть специальная масленка, из которой масло на подвижную часть поступает через проточенные в корпусе отверстия.

Корпусной подшипник устанавливается в корпус с посадочной сферической поверхностью, что и позволяет ему самоустанавливаться. В зависимости от технологии монтажа на вал, корпусные подшипники выдерживают радиальные и осевые нагрузки.