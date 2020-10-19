Что такое интернет-эквайринг для самозанятых и какие возможности он дает

С недавних пор, предприниматели, которые не регистрируются в качестве ИП, потому что оборот у них небольшой, стали относиться к категории самозанятых граждан. Их тоже обязывают платить налоги и официально отсчитываться перед проверяющими инстанциями. Кроме того, теперь им доступна и такая услуга, как эквайринг, подробнее узнать о котором можно на сайте https://xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai/acquiring.

Что это такое

Интернет-эквайринг дает возможность самозанятым получать онлайн платежи от физических и юридических лиц за свои товары или услуги. Предлагают такую услугу пока очень мало банков, но с каждым днем их количество увеличивается.

Куда лояльнее к категории самозанятых платежные системы, которые раньше остальных начали предлагать им такую возможность. Подойдет интернет-эквайринг для всех тех самозанятых, кто имеет в интернете свой магазин, сайт, откуда осуществляется продажа товара.

Нажав на ссылку, покупатель переходит на страницу для оплаты, вводит данные своей карты или электронного кошелька, подтверждает транзакцию. А когда она прошла, он получает чек.

То есть это еще и дает дополнительную гарантию и надежность для клиентов, покупателей, что увеличивает средний чек и оборот. Поэтому подключать интернет эквайринг сейчас в условиях, когда огромный объем покупок совершается в режиме онлайн, действительно очень выгодно.

Особенности интернет-эквайринга для самозанятых

Законодательство не принуждает самозанятых подключать данную услугу. Хотя, действительно, многие банки, когда физическое лицо открывает счет, прописывают в условиях пункт о том, что если он будет принимать платежи за предпринимательскую деятельность, его могут заблокировать.

Чтобы этого не произошло, необходимо открыть отдельный счет для получения платежей, а также зарегистрироваться в системе «Мой налог». То есть, выполнив эти несколько несложных шагов можно продолжать законно вести свою предпринимательскую деятельность в статусе самозанятого.

Но, подключение интернет-эквайринга повышает лояльность клиентов и покупателей. Именно это и является основной целью, которую преследуют предприниматели.

Для того, чтобы подключить услугу, следует сначала навести справки о том, какие банки и платежные системы ее предлагают, ознакомиться с условиями, выбрать наиболее подходящий и подать заявку. Все это делается быстро и, как правило, не всегда требует личного присутствия.