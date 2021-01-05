Какие есть виды пластиковых баков и емкостей для воды?

Проблема хранения больших объёмов чистой опресненной воды больше не стоит так остро. Во многом благодаря наличию пластиковых ёмкостей. Они выполняются из химически нейтрального полимера – полиэтилена. Ёмкость получается пищевой – неопасной для человека (пластик стабилен – не выделяет токсических соединений). В отличие от аналогов из металла, пластиковые ёмкости под воду значительно легче и не подвергаются коррозионному воздействию. Иначе говоря, если они были корректным образом доставлены и смонтированы на объекте, срок эксплуатации исчисляется десятилетиями (при минимальным техническом обслуживании).

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Выгодные особенности пластиковых ёмкостей под воду

Сырьё для каждого варианта по качественному составу практически одинаковое. Полиэтилен обладает присадками и стабилизаторами для эффективного сопротивления морозу и ультрафиолетовым лучам.

А это означает, что ёмкость с водой вполне может находиться на улице (не в земле).

Производство из полимера осуществляется ротационной технологией. Формование по такому подходу обеспечивает отсутствие шва. Это гарантирует высокую прочность стенки ёмкости при относительно небольшой толщине.

Постольку-поскольку ёмкости стабилизированы к воздействию окружающей среды, нередко они устанавливаются на транспорт. Преимущества решения очевидны – доступная цена + минимальный вес.

Существующие разновиды ёмкостей из полиэтилена

По назначению ёмкости означенного рода можно разделить на следующие группы:

для установки на транспорт;

для использования внутри помещений;

для эксплуатации в уличных условиях;

для длительного хранения воды.

Ёмкость, которая предполагается к использованию внутри помещения, зачастую обладает более компактными параметрами. Это даёт возможность проносить её без каких-либо сложностей через дверные проёмы, лифты.

Варианты для длительного хранения пресной воды окрашиваются не в синий, а в чёрный цвет. Во-первых, чёрный цвет упрощает подогрев воды солнечным светом (к примеру, баки для дачного душа). Во-вторых, чёрный цвет препятствует (но не исключает полностью) цветению воды при долгосрочном хранении.

Резервуары из полиэтилена всегда легко транспортировать и осуществлять их монтаж. Полимер служит десятилетия.

В видео даны практические рекомендации по выбору пластиковой ёмкости для воды (под полив):