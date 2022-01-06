Какие документы нужны для оспаривания завещания и как оно делается
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Какие документы нужны для оспаривания завещания и как оно делается

6 января 2022

Первым необходимым документом для того, чтобы оспорить завещание, будет исковое заявление. Но этому предшествуют процедуры по выявлению оснований для оспаривания, и определение правомочности и достаточности этих оснований для положительного решения. Защита и право на юридическую помощь есть у каждого гражданина РФ.

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Основания оспорить завещание

Общими основаниями для полного оспаривания же составленного завещания могут быть:

  • Наличие правовых преемников на наследование имущества, которое завещается.
  • Предположение психического расстройства у гражданина, который завещает имущество.
  • Предполагаемые факты применения физического и психологического насилия, обмана или введения в заблуждение, предоставления фиктивных данных к лицу, которое составило завещание, третьими или заинтересованными лицами.
  • Подозрения в идентичности подписи завещателя будут основанием назначения почерковедческой экспертизы подписи по решению суда.
  • Противозаконные или преступные действия наследователя по отношении к другим наследникам.
  • Некорректные или неполные данные о лице, ставившем подпись вместо завещателя по доверенности или в качестве опекуна.

Все такие причины могут являться основанием для организации сбора доказательной базы, процедурного расследование и судебного разбирательства для выявления таких фактов.

При выявлении всех фактов, подтверждающих нарушения, все эти факты указываются в решении суда, и указываются лица, допустившие такие противоправные действия.

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Документы и условия для оспаривания завещания

Для оспаривания в суде завещания необходимо предоставлять следующие документы:

  • Исковое заявление на прекращение завещания. Копии заявления необходимо предоставить всем ответчикам.
  • Копия завещания на имущество.
  • Свидетельство, удостоверяющее смерть собственника завещаемого имущества.
  • Подтверждение родства с умершим собственником, или документы, дающие юридические основания для вступления в наследство.
  • Все документальные подтверждения и свидетельства фактов, могущих привести к прекращению старого завещания.

Такие исковые заявления рассматриваются судами в сроки до двух месяцев.

Решение суда становится действительным через тридцать дней после вынесения.

Срок давности для иска по завещанию равен одному году, если завещание признается недействительным, и три года, если признается ничтожным.



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