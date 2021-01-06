Какие есть виды кружек по назначению и материалу

Кружка является той кухонной утварью, которая наиболее часто применяется людьми в повседневной жизни. Иными словами – это основа любого кухонного пространства.

Специалисты уверяют, что хорошая кружка будет отличным сувениром или же подарком для представителей любого пола. Её обязательно нужно иметь в кафе и ресторанах, в прочих заведениях общественного питания. По выгодным ценам кружки в СПб можно найти на сайте https://estet-home.ru/catalog/kruzhki/.

Разновидности

Все кружки могут иметь различный вид и объём. Отличаться по материалу производства и по предназначению. По своему предназначению все изделия можно разделить на кофейные и чайные. Форма и объём является их основной отличительной особенностью. Это обусловлено тем, что кофе и чай должны по-разному готовиться и подаваться.

Каждая из разновидностей может быть разделена дополнительно на подвиды. Как правило, у кофейных кружек узкое днище и широкая горловина. Они подразделяются на типы в зависимости от подаваемого напитка. По этому критерию кофейные чашки разделяют на:

Для американо. Такая чашка имеет объём около 200 миллилитров и представлена в виде усеченного конуса. Но в домашних условиях для приготовления чаще всего применяют обычную кружку, которая имеет объём в 300 миллилитров. Именно из-за этого многие производители могут наносить рисунок в виде кофейных зёрен и соответствующую надпись.

Для латте сосуд является весьма высоким и имеет объём в пределах 360 миллилитров. Это связано с тем, что много места занимает пенка и молоко.

Для капучино чашка представлена в форме широкой угловой чашки с объёмом до 220 миллилитров.

Демитассе является чашкой с толстыми стенками, которая по объёму достигает всего 90 миллилитров. В ней можно подавать кофе по-турецки или же эспрессо. В продаже подобный товар встречается редко.

Для эспрессо чашка имеет объём всего в 40 миллилитров.

А вот чашки для чая практически невозможно поделить на типы, так как их разнообразие очень велико. В зависимости от материала производства чашки также отличаются по видам.

На сегодняшний день в продаже можно встретить чашки для чая и для кофе сделанные из пластика или же металла, стекла или же фарфора, керамики. Фарфор является классическим вариантом.

А вот керамика – это наиболее универсальная модель. В плане дизайна очень много вариантов из стекла. У каждой разновидности присутствуют свои положительные и отрицательные качества. при выборе стоит их учитывать, а также опираться на свои предпочтения.