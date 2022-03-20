Какие есть современные клубные танцы?

Умение красиво двигаться под музыку не только раскрепощает человека эмоционально, но и позволяет поддерживать тело в физическом тонусе. Современные клубные танцы – идеальная кардионагрузка, позволяющая в кратчайшие сроки сжигать все лишние килограммы. Для того, чтобы освоить основу любого клубного танца потребуется не менее полугода регулярных занятий. После упомянутого срока появляется пластичность, идеально чувство ритма и возможность к импровизации.
Современные танцы сегодня преподаются в широком спектре. Выбор направления важно осуществлять в привязке к музыке, которая и вызывает желание к танцу. Клубных танцев предостаточно. Зная базу хотя бы нескольких направлений, легко создать собственный стиль, и гарантировано выделяться на танцполе.
Популярные современные танцы для клубных площадок
Рекомендуем обратить внимание на следующие направления:
- Hip-Hop;
- Go-Go;
- Tecktonik;
- Латина;
- Реггетон.
Отличительными особенностями Хип-Хопа является сочетание коротких и резких движений с плавными перемещениями. Данное направление считается одним из наиболее простых для освоения. Здесь не требуется идеальная растяжка, как в случае с Go-Go.
Сложность Go-Go заключается в необходимой склонности танцора к артистизму. Важна предрасположенность к импровизации.
Самые популярные направления в латиноамериканских танцах сегодня – бачата и сальса. Это парные танцы.
Реггетон – самое востребованное направление
Если обратить внимание на популярность, реггетон (или реггатон) – самое популярное направление. Бэнгеры от J. Balvin, Maluma, Anita, Sean Paul и других испаноязычных исполнителей собирают сотни миллионов просмотров в Youtube.
О количестве прослушиваний на стриминговых площадках и говорить не приходится – счёт идёт на миллиарды.
Реггетон – это танец, который был создан на пуэрториканских танцполах. В нём сочетаются хип-хоп, сальса, бачата и дансхол. Присутствуют элементы твёрка. Основные движения – повороты, вращения, ритмичная тряска частями тела.
Оптимальное обучение этому направлению – занятия в группах до 10 человек. Важно, чтобы у танцовщика было развито чувство ритма.
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В видео представлена пародия на типичные клубные танцевальные движения: