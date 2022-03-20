Какие есть современные клубные танцы?

Умение красиво двигаться под музыку не только раскрепощает человека эмоционально, но и позволяет поддерживать тело в физическом тонусе. Современные клубные танцы – идеальная кардионагрузка, позволяющая в кратчайшие сроки сжигать все лишние килограммы. Для того, чтобы освоить основу любого клубного танца потребуется не менее полугода регулярных занятий. После упомянутого срока появляется пластичность, идеально чувство ритма и возможность к импровизации.

Современные танцы сегодня преподаются в широком спектре. Выбор направления важно осуществлять в привязке к музыке, которая и вызывает желание к танцу. Клубных танцев предостаточно. Зная базу хотя бы нескольких направлений, легко создать собственный стиль, и гарантировано выделяться на танцполе.

Популярные современные танцы для клубных площадок

Рекомендуем обратить внимание на следующие направления:

Hip-Hop;

Go-Go;

Tecktonik;

Латина;

Реггетон.

Отличительными особенностями Хип-Хопа является сочетание коротких и резких движений с плавными перемещениями. Данное направление считается одним из наиболее простых для освоения. Здесь не требуется идеальная растяжка, как в случае с Go-Go.

Сложность Go-Go заключается в необходимой склонности танцора к артистизму. Важна предрасположенность к импровизации.

Самые популярные направления в латиноамериканских танцах сегодня – бачата и сальса. Это парные танцы.

Реггетон – самое востребованное направление

Если обратить внимание на популярность, реггетон (или реггатон) – самое популярное направление. Бэнгеры от J. Balvin, Maluma, Anita, Sean Paul и других испаноязычных исполнителей собирают сотни миллионов просмотров в Youtube.

О количестве прослушиваний на стриминговых площадках и говорить не приходится – счёт идёт на миллиарды.

Реггетон – это танец, который был создан на пуэрториканских танцполах. В нём сочетаются хип-хоп, сальса, бачата и дансхол. Присутствуют элементы твёрка. Основные движения – повороты, вращения, ритмичная тряска частями тела.

Оптимальное обучение этому направлению – занятия в группах до 10 человек. Важно, чтобы у танцовщика было развито чувство ритма.

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В видео представлена пародия на типичные клубные танцевальные движения: