Надежные варианты обмена криптовалюты

Популярность криптовалюты с каждым годом растет. Небольшое снижение цены объясняется резким ростом, произошедшим накануне. Для крупных инвесторов электронная валюта не просто актуальна, а является одним из прибыльных активов.

А вот обычные люди с опаской относятся к подобным капиталовложениям, во многом потому, что не знают как, надежно обменять деньги на криптовалюту и обратно. Существует, как минимум 4 способа выгодно купить и продать цифровые деньги.

Онлайн-обменники

Обменять валюту через интернет можно на множестве сайтов, например, 100monet.pro.

Но не все подобные сервисы работают честно. Совершать обменные операции можно лишь в том случае, если в надежности сайта нет сомнений. Составить объективное мнение о том или другом обменнике можно по отзывам реальных клиентов на независимых площадках.

Среднее время исполнения заявки – 30 минут. Вывод денег осуществляется на карту или счет банка, номер мобильного и электронный кошелек.

Основые достоинства онлайн-обменников:

круглосуточный режим работы,

большой выбор активов,

высокая скорость обмена.

Криптовалютные биржи

Эти сервисы работают по схожему принципу, единственное отличие, если в первом случае цена фиксированная, во втором — окончательная стоимость формируется в результате переговоров двух контрагентов.

Операция занимает до 3 суток, облагается высокой комиссией, а выбор направления обмена зависит от количества зарегистрированных на сервисе пользователей.

Преимущества криптовалютных бирж:

обмен осуществляется автоматически,

курс может быть выше рыночного,

есть мобильные приложения.

Стационарные обменники

В любом городе России есть как минимум один стационарный пункт по обмену реальных денег на криптовалюту. В течение одного рабочего дня стоимость цифровых денег может несколько раз подорожать и подешеветь, то же случается и с комиссией за услуги сервиса: если утром она составляет 3-4%, то ночью поднимается до 10%.

Но есть у стационарных обменников и достоинства:

гарантированная защита от мошенничества,

наличные выдаются на руки сразу после оформления обмена.

Прямой обмен

Этот способ предполагает самостоятельный поиск контрагентов на тематических сайтах и форумах.

Обменять биткойны или другие цифровые деньги можно как через интернет, так и при личной встрече.

Благодаря большому количеству вариантов любой желающий, зная характерные особенности работы сервисов, может купить и продать криптовалюту быстро, безопасно и с минимальной комиссией.