Надежные варианты обмена криптовалюты

Популярность криптовалюты с каждым годом растет. Небольшое снижение цены объясняется резким ростом, произошедшим накануне. Для крупных инвесторов электронная валюта не просто актуальна, а является одним из прибыльных активов.
А вот обычные люди с опаской относятся к подобным капиталовложениям, во многом потому, что не знают как, надежно обменять деньги на криптовалюту и обратно. Существует, как минимум 4 способа выгодно купить и продать цифровые деньги.
Онлайн-обменники
Обменять валюту через интернет можно на множестве сайтов, например, 100monet.pro.
Но не все подобные сервисы работают честно. Совершать обменные операции можно лишь в том случае, если в надежности сайта нет сомнений. Составить объективное мнение о том или другом обменнике можно по отзывам реальных клиентов на независимых площадках.
Среднее время исполнения заявки – 30 минут. Вывод денег осуществляется на карту или счет банка, номер мобильного и электронный кошелек.
Основые достоинства онлайн-обменников:
- круглосуточный режим работы,
- большой выбор активов,
- высокая скорость обмена.
Криптовалютные биржи
Эти сервисы работают по схожему принципу, единственное отличие, если в первом случае цена фиксированная, во втором — окончательная стоимость формируется в результате переговоров двух контрагентов.
Операция занимает до 3 суток, облагается высокой комиссией, а выбор направления обмена зависит от количества зарегистрированных на сервисе пользователей.
Преимущества криптовалютных бирж:
- обмен осуществляется автоматически,
- курс может быть выше рыночного,
- есть мобильные приложения.
Стационарные обменники
В любом городе России есть как минимум один стационарный пункт по обмену реальных денег на криптовалюту. В течение одного рабочего дня стоимость цифровых денег может несколько раз подорожать и подешеветь, то же случается и с комиссией за услуги сервиса: если утром она составляет 3-4%, то ночью поднимается до 10%.
Но есть у стационарных обменников и достоинства:
- гарантированная защита от мошенничества,
- наличные выдаются на руки сразу после оформления обмена.
Прямой обмен
Этот способ предполагает самостоятельный поиск контрагентов на тематических сайтах и форумах.
Обменять биткойны или другие цифровые деньги можно как через интернет, так и при личной встрече.
Благодаря большому количеству вариантов любой желающий, зная характерные особенности работы сервисов, может купить и продать криптовалюту быстро, безопасно и с минимальной комиссией.