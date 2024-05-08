Какие есть виды картонной упаковки

Картонная упаковка производится всевозможных видов и модификаций, исходя из функционала и запросов заказчиков, предъявляемых разработчикам.

Картонные коробки могут отличаться формой, размерами, типом сборки, назначением. Собирается упаковка из плотного картона, гофрокартона, или микрогофрокартона. Большой выбор картонной упаковки представлен на сайте petropakspb.ru.

Немного истории

Картон в качестве материала для упаковки стали использовать еще в 18-ом веке.

Первые картонные упаковки имели в основном цилиндрическую форму, длинный полый овал, и были не особо удобны в применении. В середине 18-го века был изобретен наиболее приемлемый по характеристикам гофрокартон, и уже в 1870 году в одной из современных типографий был создан прототип нынешней картонной коробки, которая, в принципе применяется до сих пор.

Виды упаковок

Коробки создаются в огромных количествах и всевозможных размеров. Выбор зависит от:

— целевого назначения: чай, продовольствие, косметика, парфюмерия, фармацевтическая продукция, оборудование – все это требует разных упаковочных изделий;

— предназначения: коробки могут быть использованы как для перевозки, так и для содержания в складах, на производстве и для товаров;

— конструктивных особенностей: коробки могут быть с одной, двумя откидными крышками, четырьмя клапанами; гофролотки, всевозможные пеналы, самолеты, моноблоки, шкатулки; архивная упаковка, гардеробная и т.д.

Упаковка может отличаться не только размерами, но и формами.

Это могут быть трех- , четырех- , шести- и даже восьмигранные коробки; треугольники, прямоугольники, квадраты, кубы, коны, призмы, трапеции. Разумеется, формы коробки зависят от товара или продукта, который упакован.

Также можно использовать упаковку нестандартной формы, для решения каких-то маркетинговых задач. Естественно, в этом случае думать о практичности либо безопасности упаковочных изделий не приходится, так как основной упор будет ставиться на внешний вид и оригинальное исполнение коробки, но в отдельных случаях это пойдет на пользу производителю продукции, которая будет упакована и доставлена потребителю в лучшем виде, что не может не сказаться на спрос, рост сбыта и, конечно, доход.

Приобретать картонную упаковку можно как в готовом к использованию виде, так и в нулевой готовности.

Все зависит от площадей, где будет производиться упаковка, от количества и вида товаров, подлежащих упаковке.