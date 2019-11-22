Какие двигателя ставят на ВАЗ 2107

ВАЗ-2107 — отечественный седан с задним приводом, принадлежащий к классу «B». Его выпуск осуществлялся более тридцати лет и за это время он приобрел широкое распространение и известность в нашей стране. Ниже рассмотрим, какими двигателями агрегировалась данная модель. Ознакомиться с актуальными ценами на двигатели автомобилей ВАЗ можно на сайте www.motors-vaz.ru.

1,5-литровый мотор

Изначально автомобиль оснащался силовым агрегатом ВАЗ-2103, функционирующим на бензине. Он был 1,5-литровым, рядным, четырехцилиндровым и имел по четыре клапана на каждый цилиндр. Такой движок развивал до 71 лошадиной силы, а его максимальная тяга составляла 104 ньютоно-метра при 3,4 тысячах оборотов в минуту.

Блок цилиндров двигателя отличался высокой прочностью, поскольку был сделан из чугуна. Головки блоков цилиндра выполнены из алюминиевого сплава.

Потребление горючего при езде по городу в среднем не превышает 9,4-литра, в загородном цикле оно меньше на 2,5 литра. В смешанном цикле расход достигает 8,9 литров.

Эксплуатационный ресурс агрегата при нормальной эксплуатации и своевременному обслуживанию может превысить двести тысяч километров.

В качестве привода газораспределительного механизма использована цепь. Ее необходимо подтягивать своими руками, поскольку натяжитель отсутствует. Кроме того владельцам требовалось периодически регулировать зазоры клапанов при появлении громкого стука в движке.

1,3-литровый мотор

Это 69-сильный силовой агрегат, с максимальным крутящим моментом в 94 ньютоно-метров при 3,5 тысячах оборотов/мин. Также является рядным, четырехцилиндровым, бензиновым. В отличие от предыдущего двигателя ВАЗ-2103 он снабжается ременным приводом ГРМ. Установка ремня дало возможность понизить уровень шума движка.

Основные преимущества мотора – экономичность и неприхотливость в обслуживании. Стоит отметить, что он не гнет клапана.

1,6-литровый мотор

Самым мощным в линейке силовых установок является 75-сильным бензиновый движок ВАЗ-2106. Его максимальная тяга достигает 114-ти ньютоно-метров. Он позволяет автомобилю разогнаться до 156 километров в час и пройти первую сотню за семнадцать секунд.

Данный движок отличается от двух предыдущих не только техническими параметрами, но и поршнем, чей диаметр увеличился до 79-ти миллиметров.

Агрегат имеет инжекторную либо карбюраторную систему питания, цепь газораспределительного механизма и верхнее расположение распредвала. Раз в 10 000 километров пробега нужно осуществлять регулировку клапанов.