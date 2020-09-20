Как перевести ваш сайт на WordPress

Бюро переводов Glebov рассмотрело площадку WPML как такую, которая позволяет обеспечить глобальную локализацию вашего веб-контента с помощью невидимого конвейера перевода.

WordPress — самая популярная система управления контентом с открытым доступом (CMS), с долей рынка около 60% и около 75 миллионов веб-сайтов, использующих эту платформу, при столь же большом сообществе участников, демонстрирующих возможности разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Поскольку WordPress в настоящее время не предлагает интегрированный рабочий процесс перевода, мощный и удобный плагин дает вам все необходимое для глобальной автоматизации локализации динамического контента на вашем веб-сайте.

К счастью, вам не нужно далеко ходить, поскольку у вас под рукой есть WPML, предоставляющий вам полный набор простых в использовании функций. Список пользователей WPML уже представляет более 100 стран Европы, Северной Америки, Южной Америки и Азии, и он продолжает расти с каждым днем.

Но чтобы воплотить в жизнь ваш проект невидимого конвейера перевода — такого, который работает максимально автономно, в фоновом режиме, чтобы предоставить вам экономичное решение, о котором вам даже не нужно беспокоиться — вам все равно понадобится часть уравнения.

Бюро переводов Glebov дополняет эту систему, предлагая вам широкий спектр услуг по локализации с учетом ваших конкретных потребностей.

Компания Glebov, лидер в области переводов веб-сайтов и локализации онлайн-маркетинга, также предоставит вам поддержку, необходимую для оптимизации процесса локализации контента вашего веб-сайта для повышения рейтинга в поисковых системах. поиск на всех языках.

Перевод сайта — https://glebov.com.ua/perevod-saytov.html — сложная задача, с которой должен работать переводчик, который обладает техническими знаниями.

При переводе сайта на язык страны, в которой Вы планируете развивать свой бизнес, будьте внимательны, чтоб перевести сайт с учетом национальных особенностей и наречий, используемых в регионе.

При переводе сайта обязательно учитывайте особенности региона, в котором Вы планируете развивать свой бизнес, поскольку просто "перевести сайт на английский", если Вы планируете развитие на рынке Испании, недостаточно.

Потребители доверяют сайту, который создан на том языке, на котором они разговаривают. Поэтому при развитии бизнеса в Испании сайт необходимо переводить именно на испанский язык.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про сайты на WordPress.