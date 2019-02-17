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Гистерэктомия — что это такое в гинекологии

17 февраля 2019

При возникновении у женщины проблем с мочеполовой системой, к сожалению, нередко приходится прибегать к помощи врачей, которые могут назначить такой пациентке операцию, помогающую предотвратить дальнейшее течение заболевания. Об одной из таких операций, о ее необходимости, воздействии и терапевтической пользе мы и поговорим с вами в данной статье. Имя этой операции — гистерэктомия.

Гистерэктомия - что это такое в гинекологии

Тут вы сможете не только узнать что же собой представляет данная процедура, но и получить помощь специалистов в случае неприятных и опасных заболеваний.

Что это такое и зачем это делают

Гистерэктомия являет собой хирургическое вмешательство направленное на полное удаление матки. В случае заболеваний не онкологического характера, нередко врач специалист может обойтись и счесть достаточным назначение консервативного метода лечения, однако в случае с раком матки, удаление — часто необходимый процесс позволяющий сохранить пациенту жизнь.

Когда необходимо прибегнуть к данной процедуре

Причин удаления матки несколько, среди них:

  • вагинальные кровотечения аномального характера;
  • выпадения матки
  • миома
  • эндометриозы
  • онкология шейки матки, а также всех прилежащих органов (фаллопиевы трубы и яичники).
Гистерэктомия - что это такое в гинекологии

Если у женщины наблюдаются вагинальные кровотечения неясного характера, ей необходимо пройти полное медицинское обследование, а дальше, исходя из причин, уже проконсультировавшись с доктором решать, каким образом проводить лечение. В случае с миомами, течение данной патологии может перерасти в стадию сдавления близлежащих органов, причинение сильной боли в области таза, и даже привести к недостатку красных кровяных телец, проще — анемии.

Разновидности операции

  1. В некоторых случаях саму матку удаляют, но ее шейка остается нетронутой;
  2. В тотальном случае удаление происходит также вместе с шейкой;
  3. Иногда матку удаляют сразу же с придатками;
  4. В особо сложных случаях удалению подлежит как сама матка с шейкой, яичниками и трубками, окружающие ткани тазовой области и даже лимфоузлы.

Вариант операции по удалению выбирает сам пациент, есть три различных версии гистерэктомии:

  • при абдоминальном удалении, избавление организма от болезнетворного органа проводится путем разреза брюшной полости, для более точного и простого доступа к органу;
  • матку также можно удалить и через влагалище, в таком случае шрама на животе не останется, а орган удаляют по частям, однако такой способ не очень хорошо подходит, или же иногда не годится вовсе для тяжелых случаев течения заболеваний;
  • инновационный метод — лапароскопия, прибегнув к которой не придется делать продолжительных разрезов где-либо. Удаление в таком случае проводится через маленькие разрезы при помощи видеокамеры и специального газа, который позволяет приподнять стенку живота, способствуя хорошему обзору заболевшего органа.



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