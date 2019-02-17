Гистерэктомия - что это такое в гинекологии

При возникновении у женщины проблем с мочеполовой системой, к сожалению, нередко приходится прибегать к помощи врачей, которые могут назначить такой пациентке операцию, помогающую предотвратить дальнейшее течение заболевания. Об одной из таких операций, о ее необходимости, воздействии и терапевтической пользе мы и поговорим с вами в данной статье. Имя этой операции — гистерэктомия.

Тут вы сможете не только узнать что же собой представляет данная процедура, но и получить помощь специалистов в случае неприятных и опасных заболеваний.

Что это такое и зачем это делают

Гистерэктомия являет собой хирургическое вмешательство направленное на полное удаление матки. В случае заболеваний не онкологического характера, нередко врач специалист может обойтись и счесть достаточным назначение консервативного метода лечения, однако в случае с раком матки, удаление — часто необходимый процесс позволяющий сохранить пациенту жизнь.

Когда необходимо прибегнуть к данной процедуре

Причин удаления матки несколько, среди них:

вагинальные кровотечения аномального характера;

выпадения матки

миома

эндометриозы

онкология шейки матки, а также всех прилежащих органов (фаллопиевы трубы и яичники).

Если у женщины наблюдаются вагинальные кровотечения неясного характера, ей необходимо пройти полное медицинское обследование, а дальше, исходя из причин, уже проконсультировавшись с доктором решать, каким образом проводить лечение. В случае с миомами, течение данной патологии может перерасти в стадию сдавления близлежащих органов, причинение сильной боли в области таза, и даже привести к недостатку красных кровяных телец, проще — анемии.

Разновидности операции

В некоторых случаях саму матку удаляют, но ее шейка остается нетронутой; В тотальном случае удаление происходит также вместе с шейкой; Иногда матку удаляют сразу же с придатками; В особо сложных случаях удалению подлежит как сама матка с шейкой, яичниками и трубками, окружающие ткани тазовой области и даже лимфоузлы.

Вариант операции по удалению выбирает сам пациент, есть три различных версии гистерэктомии: