Какие достопримечательности можно посмотреть в Риме

На сегодняшний день Рим – один из самых ярких, самых культурно богатых городов, где можно посмотреть исторические памятники, как античности, так и средневековья, ренессанса, нового времени.

Есть также достойные памятники той или иной сферы человеческой деятельности, относящиеся к новейшему времени, так что многие ценители прекрасного найдут здесь вдохновение и восторг. Достопримечательности в Риме уже много лет привлекают туристов со всех концов света.

Колизей

Пожалуй, это первое, что стоит посетить. По крайней мере, если хочется проявить некий системный подход, лучше начать в хронологическом порядке, начиная с основ европейской цивилизации, которые были заложены, в том числе, и в Древнем Риме.

Конечно, Колизей это не только памятник вкусу и инженерной мысли, но и низменным животным инстинктам человека, лишенным разумного управления. Тем интереснее будет посмотреть на то, как облагораживалось человечество, на примере этого города.

Фонтан Треви

Этот фонтан выполнен в стиле Барокко.

Он отличается характерными для этого стиля роскошными чертами, размахом композиции. Таких фонтанов в Европе немного, несмотря на то, что в принципе фонтанов множество. Это один из самых ярких, если не самый яркий и роскошный фонтан. Понравится всем тем, кто любит сочетание архитектуры и водной стихии.

Вилла Боргезе

Несмотря на название, это в первую очередь парк, который отличается невероятной ухоженностью, эстетичностью и характерным стилем редких архитектурных композиций.

Отличное место, чтобы прогуляться в тени посреди жаркого дня.

Что еще можно посмотреть

В Риме множество достопримечательностей, однако лучше подумать о том, чтобы посетить не только общеизвестные, популярные места, где всегда много туристов, но и те, что не пользуются такой популярностью. Так лучше получится проникнуться атмосферой этого древнего города.

Так что в Риме есть множество мест, которые можно посмотреть.

Конечно, можно самостоятельно осмотреть их, если есть уже представление о конкретном объекте, его истории, стилистических особенностях, культурном контексте.

Однако если представлений такого рода мало или нет вовсе, будет лучше обратиться за услугами профессионального гида. Конечно, прежде важно почитать отзывы о человеке или компании, для того чтобы убедиться, что они действительно хорошо знают свое дело.