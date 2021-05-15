Какие бывают виды торговых стеллажей

Для того, чтобы продать товар, недостаточно быть уверенным в том, что он свежий, качественный и так далее. Нужно еще и красиво их подать, чтобы он выглядел привлекательно. Для этого требуются стеллажи, широкий выбор которых представлен здесь. Это самый подходящий вид торгового оборудования. Только стеллажи тоже нужны не простые, а специальные – торговые.

Виды торговых стеллажей

Нет какого-то одного универсального вида торговых стеллажей.

Разновидностей огромное количество. И подбираются они в зависимости от товара, который на них будет стоять. Они отличаются размерами, материалом, из которого сделаны, максимальным весом, который могут выдержать, высотой полок и так далее.

Наиболее популярными видами торговых стеллажей являются следующие.

Торговые. Они изготовлены из металла и считаются универсальными. Их можно встретить практически в любом магазине. Могут быть прямыми, угловыми. Состоят из секций, которые можно компоновать в зависимости от потребностей торгового зала. И стоять на таких стеллажах могут самые разные виды товаров.

Для овощей и фруктов. Из самого названия понятно, для чего именно нужны такие стеллажи. Выполнены немного нестандартно. Такие стеллажи занимают минимум пространства, но при этом довольно вместительные и позволяют максимально привлекательно разложить товар. Часто оснащены зеркалами на задней стенке и по бокам, что позволяет визуально увеличить пространство и количество фруктов и овощей. Это повышает процент ярких красок в торговом зале и очень хорошо влияет на уровень продаж.

Деревянные стеллажи. Они тоже есть практически в каждом продуктовом магазине. Например, такие продукты как хлеб, мелкоштучная выпечка, кондитерские изделия и так далее., выкладываются именно на них. Несмотря на то, что это дерево, стеллажи достаточно прочные и прекрасно выдерживают механические нагрузки, вес товара, а также регулярные обработки различными средствами, чтобы сохранять в торговом зале чистоту и порядок, необходимые для безопасности покупателей.

Полочные. Это металлические максимально простые, но весьма универсальные стеллажи, которые можно использовать в магазинах разного типа, на складах, а также в гаражах и так далее. Размеры, высота, вместительность могут самые разные. Можно подобрать подходящий.

Где купить

Специализированные магазины с торговым оборудованием и мебелью есть в крупных городах.

Можно также заказать любой стеллаж в необходимом количестве с доставкой в регионы. Это удобнее, быстрее и выгоднее.