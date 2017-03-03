Какие бывают стили дизайна интерьера

На сегодняшний день существует множество различных стилей в интерьере, и каждое направление обладает индивидуальными особенностями. Такое широкое разнообразие позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с собственными желаниями и предпочтениями.

Подробнее с созданием определенного стиля можно ознакомиться с помощью интернета. Отличным выбором станет сайт http://zonaremonta-ufa.ru/design_interior_v_ufe.html.

Основные направления

Направления в интерьере отличаются довольно широким разнообразием, поэтому если вы задумали преобразить собственное жилье, необходимо ознакомиться с особенностями каждого вида. В основном, стили делятся на три большие группы: классические, современные и этнические течения.

Первое направление является наиболее распространенным, и пользуется огромной популярностью. Особенности классического стиля заключаются в наличии простых форм и гармоничном сочетании элементов.

Этот вид вобрал в себя несколько популярных направлений, а именно:

античный стиль. В оформлении используются мягкие оттенки, дизайн помещений не перегружен декором и обладает четкими линиями;

готика. Характерными особенностями стиля являются большие окна и высокие потолки, нередко применяются витражи и элементы резьбы в изделиях;

классицизм. Сдержанность, лаконичность, симметрия — все это сочетает в себе данное направление;

барокко. Идеальный вариант для просторных помещений, исполнение отличается сложностью.

В основу классического вида входит такое направление, как рококо, ампир, и модерн. Во всех интерьерах дизайнеры обращаются к игре пастельных и ярких оттенков (например, красный и бежевый), что выглядит довольно гармонично.

Современные стили, такие как конструктивизм, арт-деко, поп-арт и минимализм отличаются оригинальным исполнением. Прямые линии и функциональность каждого предмета — вот основные правила, которых придерживаются дизайнеры.

В оригинальности не уступают и направления этнической группы. Африканский, японский, китайский дизайн — все это включает в себя подобный стиль.

Одним из наиболее интересных и «домашних» направлений этой группы является прованс. В оформлении используются натуральные материалы и простая, но одновременно грубая отделка.

Смешанные направления

Существует такой отдельный вид, как смешанные стили. Сюда относятся:

фьюжн;

китч;

эклектика.

Все вышеперечисленные варианты вобрали в себя особенности и характерные черты самых разнообразных направлений. Подобные интерьеры станут хорошим выбором в случае, если вы не боитесь смелых экспериментов.