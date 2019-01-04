Как перерабатывают отходы растительных масел

На сегодняшний день природа и вся окружающая среда находится в плачевном, просто ужасном состоянии, и это не секрет ни для кого. Большие промышленные предприятия, фабрики, заводы по производству продуктов питания, все это есть в современном мире, и развивается достаточно быстро и стремительно. Но мало кто задумывается и понимает, что деятельность всех этих гигантов пагубно сказывается на окружающей среде.

Помимо того, что экологи хватаются за голову от безвыходности, каждый потребитель должен понимать, что удовлетворение всех человеческих потребностей имеет большие последствия. Благо, что есть компании, которые занимаются переработкой пищевых отходов, например, растительного масла. Сайт компании, которая специализируется на такой деятельности, есть в интернете, где можно подробнее ознакомиться с информацией о работе компании.

Метод переработки

Отработанное растительное масло нуждается в дальнейшей переработке или утилизации. Растительное масло, это самых ходовой продукт, который задействованный в пищевой промышленности и его объемы достаточно велики, поэтому самостоятельно его перерабатывать или утилизировать путем выливания в воду, это не вариант.

Процесс переработки растительного масло достаточно длительный и трудный, он невозможен без наличия специального оборудования и навыков.

Давайте рассмотрим, как же происходит процесс переработки растительного масла поэтапно.

Этапы

После того, как отработанное масло поступило на предприятие по переработке, с ним происходят следующие действия:

Растительное масло классифицируют по нескольким параметрам: происхождение;

определяют показатель свободной жирной кислоты, допустимый показатель не более 5%;

определяют число кислотности, не должно превышать 10%;

влажность, ее показатель не более 2%;

определяют количество фосфора, не должно превышать 50 РРМ;

наличие механических примесей — 2%. После определения всех показателей, если они не превышают назначенные нормы, растительное масло на специальном оборудовании перерабатывается и готовится к дальнейшему использованию: первое что происходит, из масла удаляют воду и различные твердые примеси. Его нагревают и после, в специальной центрифуге происходит разделение всех частиц;

после следует этап тонкой фильтрации. При помощи фильтрации из масла удаляют остатки даже самых мелких грязных частиц.

Чаще всего уже переработанное растительное масло используют как компонент для биотоплива.