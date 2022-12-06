Какие бывают подарочные наборы с ежедневником

Ежедневник – обязательный атрибут любого делового и ответственного человека. Его используют даже дома для записи текущих дел, расходов. Есть строго датированные, и есть без конкретных дат. Не все ведут записи ежедневно.

Не на всех датах страницы заполняются полностью. Когда год кончится, приходится его откладывать. Использовать дальше его уже неудобно. Поэтому часто их производят недатированными. В широком ассортименте подарочные наборы с ежедневником представлены в интернет-магазине p-cuba.gifts.

Виды ежедневников

Существует три формата:

На каждый день отдельная страница;

На разворот печатается вертикальный формат недели;

Планинги – недельные планировщики в горизонтальном формате.

По привязке к датам различаются:

Датированные строго по числам с днями недели, на конкретный год.

Недатированные – листы в клетку или линию без любых дат. Каждая страница заполняется когда угодно, без любой периодичности.

Полудатированный – дневник, расписанный по числам, но они не привязаны к дням недели. Его можно применять без дискомфорта в разные годы.

Что с ним в подарочном наборе

Первое перед глазами – красочная, стильная и твердая коробка.

Внутри сам деловой дневник, добротная ручка. Добавляются записные книжки и блокноты для записей. Эти атрибуты тоже важны. Они малого формата, с неплотной бумагой. Не стоит всеми записями забивать еженедельник. Он долгосрочный. Заносятся важные планы и мероприятия, в первую очередь привязанные ко времени, требующие контроля выполнения, возврата к ним для восстановления.

Записная книжка нужна для записи нужной и полезной информации без времени, справочных данных, которые добываются или попадаются по ходу. Их потом можно переносить в архив. Блокнот для записей – это как блок бумаг для временных записок.

Записать текущую информацию, нужную на короткий период времени, не нужную потом. Можно записать данные кому-то, передать с отрывным листом. Ручка перьевая или шариковая, дорогая брендовая.

Она так же важна, как ежедневник. Ее цена может занять большую часть (или половину) в наборе.

Выбор

Все критерии выбора – на усмотрение того, кому он предназначен:

Форматы. Самый большой А4. Потом В5 и А5. Самые малые В6 и А6. А7 – это уже записные и блокноты.

Переплет. Спиральными кольцами – самый надежный, но громоздкий, тяжелый (если металлический). Сшитый – надежный, как книга, компактный и легкий. Склеенный – мало надежный, по формату как сшитый.

Плотность (вес) бумаги. В хорошем ежедневнике качественная бумага, как для принтера. Средний – 80г/м2. Хороший -100г/м. Для перьевых ручек еще плотнее.

Обложка – важна, как переплет и бумага. Она твердая, с тиснеными буквами. Качественные изделия дополняются обложкой из кожи и экокожи. Дополняются застежками и кнопками, удобными держателями для ручек.

Кроме того, листы оформляются разлинованными в клетку и линию.