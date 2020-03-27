Что такое унитаз-компакт и как его выбрать

В обустройстве санузла это является современной классикой. Такой вариант унитаза распространён как в новых коттеджах, так и в старых хрущёвках.

Отличительной особенностью этой конструкции является то, что бачок для слива располагают на заднем корпусе в чаше. Но нужно помнить о том, что можно производить отдельную замену как чаши, так и бачка. Купить унитаз-компакт Santek по доступным ценам предлагает интернет-магазин smesiteli-tomsk.ru.

Такая конструкция имеет ряд положительных качеств. Среди них основными являются:

Разнообразие вариантов. В современных торговых точках можно приобрести самые различные модели, в зависимости от стиля помещения.

Удобство при эксплуатации. Для сервисных ремонтных работ все элементы являются открытыми. К арматуре доступ довольно лёгкий. Специалисты уверяют, что трудностей не возникнет даже при смене бачка.

Простота при установке изделия. Усилий и знаний необходимо минимум.

Приемлемая стоимость.

Недостатки в таком изделии также присутствуют. Самыми распространёнными являются габариты и старомодность, а также монтаж на пол.

Правила выбора

В процессе выбора унитаза-компакт стоит опираться на многие факторы. При этом некоторым из них следует уделить особое внимание.

В первую очередь стоит точно знать, какие габариты конструкции будут подбираться для определённого пространства. Чаша может иметь высоту от 37 до 43 сантиметров.

При этом бачок имеет габариты от 70 до 80 сантиметров. По ширине изделие может колебаться в пределах 30 – 45 сантиметров. Специалисты перед приобретением изделия советуют слегка присесть на унитаз. На нём должно быть максимально комфортно.

Вода может отводиться несколькими методами: под углом, вертикально либо же горизонтально. По форме чаша унитаза также может быть различной.

Самыми распространёнными принято считать воронкообразную и козырьковую, а также тарельчатую. Воду устройство может сливать по круговой схеме или же по прямой. Стоит убедиться и в том, что для экономии воды присутствует специальный режим.

Производятся унитазы-компакт из различных материалов. Наиболее популярными являются фаянс и фарфор. Также можно встретить изделия из камня или из акрила, стали нержавеющей и из чугуна.

В такой модели унитаза могут присутствовать и дополнительные функции. К таковым относят гигиенический душ и покрытия особого типа, микролифт и сидение с наличием крышки. Все эти параметры напрямую влияют на функциональность изделия и на внешний вид всего пространства.