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Эксклюзивные двери гармошка от производителя в Харькове

25 января 2020

Необходимо разделить помещение или сэкономить пространство? Вам отлично подойдёт необычная конструкция — дверь-гармошка. Она стала настоящим спасением для малогабаритных квартир. Ведь в такой конструкции отсутствует угол поворота, а значит, больше свободного места перед входом, чем у классических дверей.

Эксклюзивные двери гармошка

Как выбрать качественные складные двери

Складные двери — это тип дверей, состоящих из секций, скреплённых между собой. Секции движутся по направляющей рельсе, собираясь в "гармошку". Конструкцию производят одностворчатую или двухстворчатую.

Изменяется также ширина и количество секций. Все это подбирается в зависимости от условий, где будет установлена дверь. Но стоит помнить — чем шире створка, тем больше места нужно перед входом.

Двери-книжка могут быть различного дизайна, цвета, с остеклением или без. Для компании Дорум это не проблема, ведь она изготавливает каждую дверь под заказ.

Самое главное при выборе складной двери — это качество фурнитуры, которая изнашивается в первую очередь. Дорум закупает только надёжные комплектующие, на которые даёт гарантию 1 год. При аккуратном обращении дверь-гармошка от Dorum прослужит 15-20 лет.

Складные двери от производителя Дорум

Эксклюзивные двери гармошка

Особенности межкомнатных дверей от Дорум:

  • Более 250 готовых моделей. Выбирайте любую подходящую модель под интерьер, а если не найдете, фабрика с лёгкостью изготовит то что вы пожелаете.
  • Удобная форма заказа. Чтобы купить дверь гармошку, достаточно лишь пары минут времени.
  • Доставка в любой район Киева, Харькова и Одессы.
  • Сервис "под ключ" — от изготовления до установки.
  • Высококачественные материалы от проверенных поставщиков из США, Италии, Германии, Польши.

Готовые изделия проходят строгий контроль качества и сертифицированы в системе УкрСепро. Дорум — это высокое качество за разумную цену.

Межкомнатные двери "гармошка" на заказ в Харькове

В интернет-магазине Дорум представлен каталог с разработанными моделями. Любая модель из онлайн каталога превращается в дверь-гармошку. Менеджер поможет выбрать наилучший вариант для интерьера помещения. Он сразу просчитает стоимость двери "книжка" и дополнительных услуг.

Переходите по ссылке и оставляйте заявку на сайте. К вам выедет опытный замерщик. После этого фабрика в кратчайшие сроки изготовит дверь, аккуратно доставит и установит.

На дверь-книжку и монтажные работы действует гарантия 3 года, на фурнитуру — 1 год. Убедитесь, Дорум — это высокое европейское качество за доступную цену.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про установки дверей-гармошка.



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